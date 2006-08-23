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۱ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۲۴

اعتبار ساخت 26 ايستگاه آتش نشاني در تهران طي سال جاري اختصاص يافته است

اعتبار ساخت 26 ايستگاه آتش نشاني در تهران طي سال جاري اختصاص يافته است

مشاور مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران از افتتاح 2 ايستگاه جديد آتش نشاني تا پايان شهريور امسال خبر داد.

فتح الله تيموري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: مراحل ساخت ايستگاه هاي ورد آورد و دولت آباد رو به پايان است و براساس زمان بندي اين سازمان ، اين ايستگاه ها شهريور امسال به بهره برداري خواهد رسيد.

وي گفت: با توجه به اينكه در بودجه امسال سازمان آتش نشاني تهران ، اعتبار ساخت 26 ايستگاه تخصيص داده شده است ، از ابتداي سال جاري تا كنون 10 قطعه زمين براي ساخت 10 ايستگاه خريداري و پس از طي مراحل برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكاران ، در حال حاضر عمليات ساخت اين ايستگاه ها آغاز شده است.

بنابر پيش بيني مشاور مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران ، ساخت اين ايستگاه ها به طور ميانگين يك سال به طول انجاميده و سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

تيموري در رابطه با زمان آغاز به كار 16 ايستگاه ديگر كه در بودجه امسال اين سازمان پيش بيني شده است ، تصريح كرد: ما هيچ گونه مشكلي در خصوص تامين بودجه و طراحي و ساخت ايستگاه ها نداريم ، بزرگ ترين و مهم ترين مانع ما در كندي روند توسعه ايستگاه هاي آتش نشاني ، تامين زمين است.

وي افزود: اختصاص زمين به ايستگاه هاي آتش نشاني و جانمايي زمين مناسب براي آن امري است كه نياز به انجام مطالعات و كارهاي كارشناسي دارد. زيرا ساخت هر ايستگاه بايد از نظر دسترسي و كاهش زمان رسيدن به مناطق حادثه ديده ، موثر واقع شود.

سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران در پايان اظهار اميدواري كرد: برنامه ريزي هاي اين سازمان براي افزايش و توسعه 77 ايستگاه آتش نشاني موجود در طول سال جاري ، محقق شده و طي 2 سال آينده تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني به 120 ايستگاه افزايش پيدا كند.

کد مطلب 370149

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