اعتبار ساخت 26 ايستگاه آتش نشاني در تهران طي سال جاري اختصاص يافته است

فتح الله تيموري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: مراحل ساخت ايستگاه هاي ورد آورد و دولت آباد رو به پايان است و براساس زمان بندي اين سازمان ، اين ايستگاه ها شهريور امسال به بهره برداري خواهد رسيد.

وي گفت: با توجه به اينكه در بودجه امسال سازمان آتش نشاني تهران ، اعتبار ساخت 26 ايستگاه تخصيص داده شده است ، از ابتداي سال جاري تا كنون 10 قطعه زمين براي ساخت 10 ايستگاه خريداري و پس از طي مراحل برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكاران ، در حال حاضر عمليات ساخت اين ايستگاه ها آغاز شده است.

بنابر پيش بيني مشاور مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران ، ساخت اين ايستگاه ها به طور ميانگين يك سال به طول انجاميده و سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

تيموري در رابطه با زمان آغاز به كار 16 ايستگاه ديگر كه در بودجه امسال اين سازمان پيش بيني شده است ، تصريح كرد: ما هيچ گونه مشكلي در خصوص تامين بودجه و طراحي و ساخت ايستگاه ها نداريم ، بزرگ ترين و مهم ترين مانع ما در كندي روند توسعه ايستگاه هاي آتش نشاني ، تامين زمين است.

وي افزود: اختصاص زمين به ايستگاه هاي آتش نشاني و جانمايي زمين مناسب براي آن امري است كه نياز به انجام مطالعات و كارهاي كارشناسي دارد. زيرا ساخت هر ايستگاه بايد از نظر دسترسي و كاهش زمان رسيدن به مناطق حادثه ديده ، موثر واقع شود.

سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران در پايان اظهار اميدواري كرد: برنامه ريزي هاي اين سازمان براي افزايش و توسعه 77 ايستگاه آتش نشاني موجود در طول سال جاري ، محقق شده و طي 2 سال آينده تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني به 120 ايستگاه افزايش پيدا كند.