محموله بزرگ داروهای نیروزای قاچاق در دیر کشف شد

سرهنگ حمید محمدی نسب در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی به هویت «م.الف» در منزل شخصی در یکی از روستاهای شهرستان دیر در حال تخلیه کالای قاچاق است، بلافاصه با هماهنگی دستگاه قضایی سه اکیپ از مامورین این انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: به محض رسیدن نیروهای انتظامی به محل، طی یک عملیات مقتدرانه پنج نفر از افرادی که در حال نقل و انتقال و جابجایی کالای قاچاق از نوع قرص و پودر نیروزا بودند دستگیر شدند.

محمدی نسب با بیان اینکه ارزش محموله قاچاق کشف شده پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است، گفت: افراد دستگیر شده به همراه محموله کشف شده و یک خودرو سواری پژو به به مقر انتظامی شهرستان دیر برای سیر مراحل قانونی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر با بیان اینکه این طرح در راستای شعار سال و مبارزه با پدیده شوم قاچاق در شهرستان دیر اجرا شد، افزود: در این خصوص پرونده مدون قضایی تشکیل و به دادسرا ارسال شد که با دستور قاضی پروند هر پنج متهم با قرارهای مناسب روانه زندان شدند.

محمدی نسب گفت: مبارزه با سرقت و جرایم خشن و عمده، امنیت اخلاقی و اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر، کاهش تصادفات جاده‌ای، از جمله برنامه‌های نیروی انتظامی است.

وی، وضعیت امنیت در شهرستان دیر را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: قاچاق کالا و ارز به عنوان مهم‌ترین مشکل و آسیب اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی است و مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز از ماموریت های جدی نیروی انتظامی است.