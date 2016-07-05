به گزارش خبرنگار مهر، «ماشین میایستد» اثری از ای. ام. فورستر و ترجمه مهناز دقیق نیا توسط انتشارات چترنگ به بازار نشر آمده است. تمام ۱۱ داستان این مجموعه پیش از جنگ جهانی اول نوشته شده و در دو جلد با عنوانهای اتوبوس آسمانی در سال ۱۹۱۱ و لحظه ابدی در سال ۱۹۲۸ به چاپ رسیدهاند.
این داستانها تخیلی و سبکتر از رمانهای اصلی فورستر مانند گذر به هند و هواردزاند هستند؛ اما در پس کمدی سرگرمکننده آنها برشهایی از بنمایههای ژرف وجود دارد. «فورستر»، خود، داستان «ماشین میایستد» را واکنش به آرمان شهرهایی توصیف کرده که «اچ. جی. ولز» در آثار متقدمش آنها را به تصویر کشیده است، بسیاری از داستانها، باوری ذاتی به نیروی طبیعت را بیان میکنند.
قطعه طنزآمیز جذابی در این مجموعه وجود دارد که واقعیت «پیشرفت» را برملا میکند و دیگری بیانگر ارزیابی حقیقی ادبیات است. از همه مهمتر، این شاهکارهای کنایهآمیز که بیرحمانه آداب و رسوم بیمعنای اجتماعی را به چالش میکشند، سرشار از باور به ارزشهایی انسانی هستند که امروزه تقریباً ناشناخته باقی ماندهاند.
کتاب ۲۳۲ صفحهای «ماشین میایستد» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۹ هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.
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