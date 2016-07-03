رویکرد اصلی جشنواره آموزش محور بودن آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رسانه ای پنجمین جشنواره بازیگری سه نقطه با حضور محمد حسن نجفی رییس جشنواره، مدیر و موسس تماشاخانه و مدرسه تئاتر «سه نقطه»، رامین معصومیان دبیر پنجمین دوره جشنواره و مصطفی محمودی مشاور ارتباطات و روابط عمومی مجموعه در محل سالن خسرو شکیبایی «سه نقطه» برگزار شد.

دبیر جشنواره در سخنانی با تاکید بر آموزش محور بودن این جشنواره گفت: این رخداد با هدف ایجاد انگیزه و حمایت از هنرجویان آموزشگاه های هنری، و رویکرد و و شعار معلم محور در این دوره با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان مدرسه تئاتر «سه نقطه» کار خود را آغاز کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلات و نقایصی که دانشجویان تئاتر با آن مواجهند کمبود آموزش های تکمیلی و اجرایی و جامع در خصوص آموزش های عملی تئاتر در بخش های مختلف به ویژه بازیگری است که برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند محک مناسبی برایشان باشد.

معصومیان با ابراز خرسندی از مشارکت هنرمندان جوان استان های سراسر کشور برای حضور در پنجمین جشنواره بازیگری سه نقطه گفت: در این دوره شاهد حضور بیش از ۲۵۰ اثر از سراسر کشور و به ویژه استان های گیلان، کرمان، اصفهان و کرج بودیم ضمن اینکه برای نخستین بار اکثر قریب به اتفاق دانشگاه ها و آموزشگاه های بازیگری، نمایندگانی برای شرکت در جشنواره داشتند.

معصومیان ادامه داد: گروه بازبینی و ارزیابی جشنواره متشکل از محمدرضا علی اکبری، مرتضی اسماعیل کاشی، حمیدرضا هدایتی، احسان پایدار، فاطمه قوامی و محمد حسن نجفی بیش از ۱۱۰ اثر را که موفق به حضور در این مرحله شدند، بازبینی کرده و در نهایت ۳۳ اثر برای شرکت در مرحله نهایی جشنواره پذیرفتند. این جشنواره از روز ۱۹ تیرماه به مدت سه روز در سالن های استاد شکیبایی و استاد رکن الدین خسروی سه نقطه در بخش های تک گویی، نمایش های دو یا چند نفره و نمایش های کامل برگزار می شود.

دبیر پنجمین جشنواره بازیگری «سه نقطه» اضافه کرد: نمایش ها از ساعت ۱۴ تا ۱۹ روزهای یاد شده روی صحــنه می رود و شامگاه روز ۲۱ تیرماه نیز آیین پایانی جشنواره پنجم با اهدا لوح تقدیر و تندیس به برگزیدگان بــرگزار می شود که در آیین پایانی بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد در هر سه بخش و بهترین کارگردانی و بهترین اثر نمایشی در بخش نمایش های کامل معرفی می شوند. ضمن اینکه با تمهیدات اندیشیده شده حضور برای عموم علاقمندان جهت تماشای آثار شرکت کننده در جشنواره آزاد و رایگان است.

در ادامه این نشست محمد حسن نجفی گفت: با ارزیابی چهار دوره گذشته جشنواره و برطرف ساختن نقاط ضعف، تلاش کردیم تا امسال جشنواره ای بدون نقص برگزار کنیم.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت هنرجویان و دانشجویان رشته بازیگری و نمایش برای حضور در جشنواره پنجم گفت: امسال شاهد استقبال بی نظیری از سوی مجموعه های خصوصی و آکادمیک برای حضور در جشنواره بودیم به گونه ای که دانشجویان و هنرجویان ۷۰ درصد مراکز آموزش عالی و مجموعه های خصوصی برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کردند.

وی ابراز امیدواری کرد با کمک بخش دولتی به ویژه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی شرایطی فراهم شود تا در سال های آینده جشنواره به شکل مطلوب تر و گسترده تری برگزار شود.

وی برگزاری جشنواره بازیگری سه نقطه را فرصت و زمینه متسابی برای بروز و ظهور استعداهای جوان بازیگری دانست و گفت: این رخداد هنری فضای خوبی برای دیده شدن استعدادهای بازیگری است.

مدیر عامل تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه با اشاره به مغفول ماندن تئاتر عروسکی در جریان کلی تئاتر کشور از توجه، برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده توسط مجموعه سه نقطه در این زمینه خبر داد و گفت: از اواسط تابستان امسال رپرتوآر نمایش های عروسکی در مجموعه سه نقطه برگزار و هر ماه یک نمایش عروسکی اجرای عمومی خود را در این مکان تجربه خواهد کرد.

به گفته وی همچنین با هدف حمایت و فراهم آوردن بستر مناسبی برای دیده شدن مطلوبتر آثار ارزنده تئاتر استان های کشور، اقدامات و هماهنگی های اولیه ای انجام شده تا آثار و استعدادهای برگزیده تئاتر استان ها نیز در تهران و در مجموعه تماشاخانه سه نقطه اجراهای عمومی داشته باشند.

نجفی در پایان پاسخ به پرسشی درباره جوایز برگزیدگان جشنواره پنجم بازیگری «سه نقطه» گفت: از آنجا که متاسفانه در چهار دوره اخیر از هیچگونه حمایت دولتی برخوردار نشده ایم و جشنواره بازیگری «سه نقطه» به شکل کاملا خصوصی برگزار می شود متاسفانه توانایی پرداخت جوایز مالی به برگزیدگان جشنواره وجود نداریم اما نمایش های برگزیده به یکی از اساتید به نام تئاتر کشور که در مدرسه تئاتر سه نقطه به امر مهم آموزش مشغولند معرفی شده و از مشاوره وی برخوردار خواهند شد ضمن اینکه امکان اجرای عمومی نمایش های هر سه بخش به همراه پشتیبانی تبلیغاتی و اجرایی و رسانه ای توسط مجموعه سه نقطه فراهم شده است.