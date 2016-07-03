قزوین در سطوح ملی برای مسافران و گردشگران بخوبی معرفی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت اله علیرضایی در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر استان قزوین اظهارداشت: سفر و مسافرت از مفاهیم جدیدی است که در دنیای امروز و جهان معاصر به جد مطرح شده اند و در دنیای سنتی سفر و مسافرت بیشتر جنبه شخصی داشت و با هدف تحقیقی و تحصیلی انجام می شد.

وی افزود: سفر در جامعه امروز به یک نیاز و ضرورت عمومی و همگانی تبدیل شده که این امر ناشی از اقتضائات خاص زندگی در جامعه شهری و فشارها و التهابات جامعه صنعتی است که انسان جدید برای برون رفت از این فشارها و اضطراب های روحی و روانی به موضوع اوقات فراغت، سفر و مسافرت و گردشگری به عنوان یک نیاز اساسی توجه دارد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح کرد: انسان امروز برای برون رفت از فشارها و سختی های خاص زندگی شهری و صنعتی و کسب آرامش درونی، روحی و روانی به حوزه های طبیعت، تاریخ و معنویت پناه می برد که ازعناصر و عوامل کلیدی در تامین آرامش محسوب می شوند.

علیرضایی یادآورشد: استان قزوین در حوزه گردشگری از قابلیت ها و ظرفیت هایی بالایی در بخش های طبیعی، تاریخی و مذهبی برخوردار است اما باید پرسید چرا قزوین هنوز به مقصد گردشگری تبدیل نشده است؟

وی گفت: قزوین از نظر موقعیت جغرافیایی در کنار استان های البرز و تهران که بیشترین تحولات مدرنیته را تجربه می کنند قرار دارد لذا بیشترین درصد مسافرین و گردشگران مربوط به این استانهاست اما تاکنون نتوانسته بخشی از گردشگران و مسافران این دو استان را به خود جذب و جلب کند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین عنوان کرد: نزدیکی به استانهای پر جمعیت البرز و تهران باعث شده قزوین برای مسافران و گردشگران این استان ها موقعیت گذری و موقتی پیدا کند و به مقصد گردشگری تبدیل نشود.

وی افزود:همه این عوامل و شرایط دست به دست هم داده و باعث شده که اقتصاد گردشگری در استان قزوین ضعیف باقی بماند و رونق اساسی پیدا نکند که برای این موضوع باید چاره اندیشی کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین اظهارداشت: قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری قزوین در سطوح ملی و بین المللی هنوز به درستی شناخته شده نیست و آنگونه که باید و شاید نتوانسته ایم از ظرفیت ها و ابزارهای اطلاع رسانی برای معرفی آثار طبیعی، تاریخی وفرهنگی استان به درستی استفاده کنیم.

علیرضایی بیان کرد: با توجه به اینکه قزوین از نظر ارتباطی و مواصلاتی از بزرگراه ها و آزادراه های زیادی برخوردار است می توان از این فرصت برای معرفی بیشتر قزوین به مسافران و گردشگران استفاده کرد.

وی گفت: استفاده از ظرفیت مجتمع های خدماتی و پذیرایی بین راهی، سایت سازمان ها و ادارات،رسانه های جمعی، سامانه پیامک و تبلیغات محیطی از دیگر ابزارها و منابعی است که باید برای معرفی قزوین فعال شوند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین تصریح کرد: در زمینه تبلیغات و فضاسازی محیطی در حوزه گردشگری و معرفی آثار تاریخی استان قزوین بسیار ضعیف است و گردشگران براحتی نمی توانند با استفاده از تابلوها و علائم گردشگری درسطح شهر به اماکن و فضاهای تاریخی و فرهنگی راهنمایی شوند که این موضوع نیز باید مورد توجه مدیران مربوط قرار گیرد.