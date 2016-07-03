به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره و در پرونده «بر مدار ایران» که به یاد مرحوم ایرج افشار گردآوری شده است، یادداشت‌هایی از ناصر تکمیل همایون، ایرج پارسی‌نژاد و گزارشی از بزرگداشت این ایرانشناس در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، به چاپ رسیده است.

همچنین در پرونده‌ای با عنوان «راهب دیر ایرانشناسی» که پرونده‌ای درباره زندگی و آثار منوچهر ستوده است، گفتگوها و یادداشت‌هایی از اهالی فرهنگ نظیر احمد مسجدجامعی، سیدمحمود دعایی، سیدمحمد کاظم موسوی بجنوردی و علی دهباشی، به همراه زندگینامه خودنوشت منوچهر ستوده، منتشر شده است.

از دیگر پرونده‌هایی که در این شماره از «شیرازه فرهنگ» به چشم می‌خورد، می‌توان به پرونده «اسناد؛ شناسنامه وطن» که درباره اسناد و آرشیو ملی ایران است و به مناسبت روز اسناد، گردآوری شده، ‌اشاره کرد که در آن گفتگوهایی با مهدی حجت رئیس شورای اسناد ملی ایران، شهرام یوسفی‌فر معاون اسناد ملی و یادداشت‌هایی از برخی اساتید دانشگاه به همراه گفتگوی منتشر نشده‌ای از عبدالحسین حائری رئیس فقید کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، به چشم می‌خورد.

«پادشاه سخن» درباره سعدی، «گنج دعا» پرونده‌ای درباره صحیفه سجادیه کفعمی و مطالبی درباره شاهنامه‌خوانی و نقالی و آرشیو روسیه از دیگر عناوینی است که در شماره جدید «شیرازه فرهنگ» به چشم می‌خورد.

«شیرازه فرهنگ»، ماهنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به مدیرمسئولی سیدرضا صالحی‌امیری و سردبیری امین عارف‌نیا، به موضوعات مربوط به حوزه فرهنگ، کتاب و کتابداری، ادبیات و مفاخر و چهره‌های فرهنگی می‌پردازد و بهروز شجاعی دبیر تحریریه آن است.