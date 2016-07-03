برگزاری کنگره ملی «مدیریت بحران بارویکرد نظام سلامت» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضوان مدنی امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در کرمانشاه اظهار داشت: برای نخستین بار در غرب کشور کنگره مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت در سطح ملی ۲۹ تیر ماه امسال به میزبانی کرمانشاه برگزار و تا ۳۱ تیر ادامه مییابد.
فاطمه رضوان مدنی با اشاره به حضور بیش از ۵۰۰ نفر از صاحب نظران این عرصه از سراسر کشور در کنگره ملی مدیریت بحران افزود: از کشورهای دیگر نیز دعوت به عمل آمده است.
این مسئول دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه را مکان برگزاری این کنگره اعلام و بیان کرد: کنگره به مدت ۳ روز در کرمانشاه برگزار و انتظار میرود نتایج قابل قبول و اثرگذاری به دنبال داشته باشد.
رئیس کنگره در خصوص برنامههای کنگره ملی مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت در کرمانشاه گفت: در این همایش ۲۱محور در بخشهای مختلف مدیریت بحران تعریف و ۲۵۴ مقاله از سراسر کشور دریافت شده است.
رضوان مدنی همچنین بیان کرد: از مجموع تعداد مقالات ۱۰۰ مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه میشود و ۳۰ مقاله نیز در قالب سخنرانی خواهد بود.
وی ارتقاء سطح علمی بحث مدیریت بحران در غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه را مهمترین هدف از برگزاری این کنگره عنوان و اظهار کرد: در غرب کشور امکان بروز بحرانهای بسیاری همچون سیل، زلزله، بیوتروریسم و... وجود دارد و لذا برگزاری این همایشها به ارتقا سطح علمی و آمادگی بیشتر کمک میکند.
رضوان مدنی از حضور سخنرانان مطرح ملی در این همایش خبر داد و تصریح کرد: در این کنگره سخنرانان برتر از جمهوری اسلامی ایران و چندین سخنران برجسته از کشورهای دیگر همچون اتریش حضور خواهند داشت.
وی بیان کرد: مسئولانی از وزارت بهداشت، نهادهای مرتبط با بحث بحران و... به این همایش دعوت شدهاند و احتمال دارد وزیر بهداشت و علوم عراق نیز مهمان این همایش باشد.
این مسئول در خصوص برنامههای جانبی این همایش نیز گفت: نمایشگاه، کارگاههای مدیریت بحران شامل مدیریت بحران زیارتی، تمرین در مدیریت بحران و عملیات احیای قلبی و ریوی از جمله برنامههاست.
رضوان مدنی همچنین به کشته شدن سالانه ۲۰ هزار نفر در جادههای کشور اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه رتبه چهاردهم مرگ و میر و جرح ناشی از تصادفات رانندگی را دارد.
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