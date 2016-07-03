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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

از ۲۹ تا ۳۱ تیر ماه صورت می‌گیرد؛

برگزاری کنگره ملی «مدیریت بحران بارویکرد نظام سلامت» در کرمانشاه

برگزاری کنگره ملی «مدیریت بحران بارویکرد نظام سلامت» در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه گفت: کنگره ملی مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت اواخر تیر ماه امسال به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضوان مدنی امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در کرمانشاه اظهار داشت: برای نخستین بار در غرب کشور کنگره مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت در سطح ملی ۲۹ تیر ماه امسال به میزبانی کرمانشاه برگزار  و تا ۳۱ تیر ادامه می‌یابد.

فاطمه رضوان مدنی با اشاره به حضور بیش از ۵۰۰ نفر از صاحب نظران این عرصه از سراسر کشور در کنگره ملی مدیریت بحران افزود: از کشورهای دیگر نیز دعوت به عمل آمده است.

این مسئول دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه را مکان برگزاری این کنگره اعلام و بیان کرد: کنگره به مدت ۳ روز در کرمانشاه برگزار و انتظار می‌رود نتایج قابل قبول و اثرگذاری به دنبال داشته باشد.

رئیس کنگره در خصوص برنامه‌های کنگره ملی مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت در کرمانشاه گفت: در این همایش ۲۱محور در بخش‌های مختلف مدیریت بحران تعریف و ۲۵۴ مقاله از سراسر کشور دریافت شده است.

رضوان مدنی همچنین بیان کرد: از مجموع تعداد مقالات ۱۰۰ مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه می‌شود و ۳۰ مقاله نیز در قالب سخنرانی خواهد بود.

وی ارتقاء سطح علمی بحث مدیریت بحران در غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه را مهمترین هدف از برگزاری این کنگره عنوان و اظهار کرد: در غرب کشور امکان بروز بحران‌های بسیاری همچون سیل، زلزله، بیوتروریسم و... وجود دارد و لذا برگزاری این همایش‌ها به ارتقا سطح علمی و آمادگی بیشتر کمک می‌کند.

رضوان مدنی از حضور سخنرانان مطرح ملی در این همایش خبر داد و تصریح کرد: در این کنگره سخنرانان برتر از جمهوری اسلامی ایران و چندین سخنران برجسته از  کشورهای دیگر همچون اتریش حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: مسئولانی از وزارت بهداشت، نهادهای مرتبط با بحث بحران و...  به این همایش دعوت شده‌اند و احتمال دارد وزیر بهداشت و علوم عراق نیز مهمان این همایش باشد.

این مسئول در خصوص برنامه‌های جانبی این همایش نیز گفت: نمایشگاه، کارگاه‌های مدیریت بحران شامل مدیریت بحران زیارتی، تمرین در مدیریت بحران و عملیات احیای قلبی و ریوی از جمله برنامه‌هاست.

رضوان مدنی همچنین به کشته شدن سالانه ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه رتبه چهاردهم مرگ و میر و جرح ناشی از تصادفات رانندگی را دارد.

کد مطلب 3701557

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