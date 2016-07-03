برگزاری ۶۰۰ عنوان برنامه فرهنگی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین زاده گفت: از این تعداد ۲۵۰ مورد توسط کانون های فرهنگی و هنری، ۲۰۰ مورد توسط انجمن های علمی دانشجویی، ۱۰۰ مورد توسط تشکل های دانشجویی و ۵۰ مورد توسط نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه اجرا شده است.

وی با اشاره به فعالیت های گسترده کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه تبریز در این مدت افزود: در این کانون ها فعالیت های مختلفی از جمله برگزاری سوگواره عاشورایی، مسابقه بزرگ غدیر، جشن و احیای نیمه شعبان، یادواره شهدای حلبچه وسردشت، کارگاه های مختلف از جمله کمک های اولیه و نمایشگاه اتاق آسمان اجرا شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه تبریز اضافه کرد: انجمن های علمی دانشجویی نیز طی سال تحصیلی گذشته فعالیت های قابل توجهی از جمله برگزاری نهمین گردهمایی علوم بالینی دامپزشکی کشور، سمینار کاربرد ریاضیات در مهندسی عمران، نمایشگاه نهمین دوره جشنواره ملی حرکت و کارگاه مقدماتی ARC GIS را برگزار کرده اند.

حسین زاده با اشاره به عملکرد نشریات دانشجویی نیز گفت: برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی و صدور ۱۳ مورد مجوز برای انتشار نشریه، شرکت در نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشگاهی برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی و تدوین آیین نامه رتبه بندی نشریات دانشجویی، برخی از فعالیت های نشریات دانشجویی این دانشگاه طی یک سال گذشته بوده است.