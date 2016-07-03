به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ عبدالرضا ناظری گفت: هفتم تیر ماه سال جاری، گزارشی در خصوص ربودن فردی ۳۵ ساله در یکی از مغازه های موبایل فروشی شهرستان پاکدشت توسط دو نفر با یک دستگاه پژو پارس به پلیس گزارش شد که با توجه به اهمیت موضوع دستور ویژه پیگیری سریع پرونده صادر شد و تیمی مجرب از پلیس شهرستان بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: شاکی که خود را برادر فرد ربوده شده معرفی کرده بود پس از مراجعه به یگان انتظامی اظهار داشت که آدم ربایان با وی تماس تلفنی گرفته اند و خواهان تحویل یک دستگاه لب تاپ و گوشی تلفن همراه که حاوی تصاویر دخترخاله آنها است، شدند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: ماموران پس از بررسی موضوع متوجه منکراتی بودن پرونده شده که در همین رابطه با همکاری شاکی در یک قرار صوری دو متهم اصلی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنها دستگیر می شوند.

رئیس پلیس شرق استان تهران اذعان داشت: متهمان در همان لحظات اولیه بازجویی به جرم خود اعتراف کرده و نشانی محل اختفاء فرد ربوده شده را در یک گاوداری واقع در روستای فیلستان به پلیس می دهند و علت اقدام خود را مزاحمت ناموسی این فرد برای دختر خاله خود عنوان می کنند.

ناظری ادامه داد: ماموران بلافاصله فرد ربوده شده را در آدرس اعلامی پیدا و به دلیل جراحات ناشی از ضرب و شتم، وی را به بیمارستان منتقل می کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از تشکیل پرونده اولیه و تحویل متهمان به مراجع قضائی خبر داد و افزود: نیروی انتظامی به هیچ وجه اجازه نمی دهد تا عده ای هنجارشکنی را دستاویزی برای گریز از قانون قرار دهند و در مقابله با آنها مانند سدی مستحکم خواهد ایستاد.