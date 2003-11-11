نخستين مركز تحقيقات چاي كشور به زودي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس نخستين مجتمع فرآوري چاي ايران، با اعلام اين خبر افزود: در آزمايشگاه كنترل كيفي اين مركز چاي هاي توليد داخل كشور و وارداتي از نظر نوع فرآوري ، بهداشتي بودن، بسته بندي ، اسانس هاي افزودني، نوع برگ سبز، سم و كود به كار رفته در مرحله كشت برگ سبز و مورد بررسي كارشناسي قرار خواهد گرفت.
عبدالصمد غروي با اشاره به اينكه تاكنون كنترل كيفيت و بررسي سلامت چاي هاي توليد داخل و وارداتي، متولي مشخصي نداشته است، خاطر نشان ساخت: نخستين مركزتحقيقات چاي كشور با مجوز از واحد تحقيق و توسعه R & D وزارت صنايع و معادن به زودي فعاليت خود را آغاز مي كند.
وي گفت: تاكنون بيش از 300 ميليون ريال صرف خريد تجهيزات آزمايشگاهي و دستگاههاي حساس اين مركز شده است.
وي اضافه كرد: هدف كلي از راه اندازي اين مركز معرفي چاي با كيفيت و بهداشتي با الگوهاي صحيح علمي به مصرف كنندگان است.
رييس نخستين مجتمع فرآوردي چاي ايران اظهار داشت: همچنين با راه اندازي اين مركز قصد داريم تفاوت چاي هاي توليد شده در كشور را بررسي كرده تا كارخانه هاي توليد كننده چاي بتوانند، مطابق ذائقه و سليقه مصرف كننده محصولات خود را به بازار عرضه كنند.
وي گفت: از سال آينده برگ سبز چاي مناطق مختلف شمال ايران ، باهدف ارايه "شناسنامه كنترل كيفي" براي مزارع چاي، از نظر كيفيت رتبه بندي مي شود.
غروي در پايان افزود: به زودي تحقيقات روي نوشابه، چاي و كليه فرآورده هاي جانبي آن در مركز تحقيقات چاي انجام مي شود.
با هدف ارزيابي كيفيت چاي توليد داخل كشور نخستين مركز تحقيقات چاي كشور از سوي مجتمع فرآوري چاي ايران راه اندازي مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، رييس نخستين مجتمع فرآوري چاي ايران، با اعلام اين خبر افزود: در آزمايشگاه كنترل كيفي اين مركز چاي هاي توليد داخل كشور و وارداتي از نظر نوع فرآوري ، بهداشتي بودن، بسته بندي ، اسانس هاي افزودني، نوع برگ سبز، سم و كود به كار رفته در مرحله كشت برگ سبز و مورد بررسي كارشناسي قرار خواهد گرفت.
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