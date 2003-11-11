نخستين مركز تحقيقات چاي كشور به زودي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس نخستين مجتمع فرآوري چاي ايران، با اعلام اين خبر افزود: در آزمايشگاه كنترل كيفي اين مركز چاي هاي توليد داخل كشور و وارداتي از نظر نوع فرآوري ، بهداشتي بودن، بسته بندي ، اسانس هاي افزودني، نوع برگ سبز، سم و كود به كار رفته در مرحله كشت برگ سبز و مورد بررسي كارشناسي قرار خواهد گرفت.

عبدالصمد غروي با اشاره به اينكه تاكنون كنترل كيفيت و بررسي سلامت چاي هاي توليد داخل و وارداتي، متولي مشخصي نداشته است، خاطر نشان ساخت: نخستين مركزتحقيقات چاي كشور با مجوز از واحد تحقيق و توسعه R & D وزارت صنايع و معادن به زودي فعاليت خود را آغاز مي كند.

وي گفت: تاكنون بيش از 300 ميليون ريال صرف خريد تجهيزات آزمايشگاهي و دستگاههاي حساس اين مركز شده است.

وي اضافه كرد: هدف كلي از راه اندازي اين مركز معرفي چاي با كيفيت و بهداشتي با الگوهاي صحيح علمي به مصرف كنندگان است.

رييس نخستين مجتمع فرآوردي چاي ايران اظهار داشت: همچنين با راه اندازي اين مركز قصد داريم تفاوت چاي هاي توليد شده در كشور را بررسي كرده تا كارخانه هاي توليد كننده چاي بتوانند، مطابق ذائقه و سليقه مصرف كننده محصولات خود را به بازار عرضه كنند.

وي گفت: از سال آينده برگ سبز چاي مناطق مختلف شمال ايران ، باهدف ارايه "شناسنامه كنترل كيفي" براي مزارع چاي، از نظر كيفيت رتبه بندي مي شود.

غروي در پايان افزود: به زودي تحقيقات روي نوشابه، چاي و كليه فرآورده هاي جانبي آن در مركز تحقيقات چاي انجام مي شود.