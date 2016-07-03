گلایه از دستگاههای نظارتی/غیرمتخصص ترین افراد در شرکت نفت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان در نشست پشت صحنه لابی فساد اقتصادی و حقوق های نجومی اظهار کرد: فساد امروز در بخش هایی از جامعه نهادینه شده است من سه روز پیش در یک مسجدی در جنوب تهران سخنرانی داشتم و پس از نماز یکی از نمازگزارا به بنده گفت ما دچارفقر هستیم اما آنچه ما را ناراحت می کند فقر نیست بلکه تبعیض های موجود در جامعه است.

وی افزود: این تبعیض ها ریشه امید مردم را خشک می کند و ملت را نسبت به مسئولین جامعه بدبین خواهد کرد. روز قدس هم یک روحانی سالمند به بنده گفت امام (ره) فرمودند عدالت در جامعه جاری شود و مقام معظم رهبری فرمودند که تبعیض در جامعه نباشد.

زاکانی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی حوادث و خطاهایی در زندگی ما باعث عادت می شود و در گذر زمان اگر نسبت به این فجایع عادت کنیم سطح آن بالاتر می رود و ما نیز هیچ دلنگرانی در مورد آن پیدا نخواهیم کرد.

دبیر کل جمعیت رهپویان با تاکید بر اینکه پدیده فیش های حقوقی یک ریشه ای دارد که بخشی از آن به سکاندار اجرایی کشور بازمی گردد، گفت: سکانداران اجرایی کشور هزاران میلیارد امکانات دارند. افراد مختلفی در دولت تکیه بر قدرت می زنند که امکانات و سرمایه های آنها آنقدر زیاد است که حقوق های دریافتی شان هیچ عددی در مقابل سرمایه های آنها محسوب نمی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم اظهار کرد: وقتی می گوییم چرا حقوق کارگران و بازنشستگان به تعویق افتاده است و از طرفی چرا حقوق مدیران رقم های نجومی است عده ای سینه خود را سپرد می کنند و می گویند حقوق وزرا و مدیران قانونی است تا جایی که برخی از آنها برای خود حقی قائلند و طلبکار هم می شوند.

زاکانی ادامه داد: امروز اریکه قدرت به دست کسانی افتاده است که روحیه اشرافی گری و انباشت ثروت دارند. دولت اگر می خواهد به صورت ریشه ای با موضوع پرداخت های نامتعارف و فساد برخورد کند باید روحیه اشرافی گری در برخی مدیران را خشک کند. تا جایی که رنگ کارگزاران نظام به رنگ مردم دربیاید.

دبیر کل جمعیت رهپویان افزود: ریشه انباشت ثروت ها یکسری جنبه های نظری و باورهای فکری و یکسری جنبه عملی دارد. وقتی در دوران سازندگی با این فسادها مواجه می شدید آقای هاشمی می گفت در مسیر توسعه بخشی از این ریخت و پاش ها و حیف و میل ها طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت یازدهم نیز یکی از نمایندگان مجلس که سابقه هشت سال نمایندگی هم داشت در دفاع از آقای زنگنه گفت چقدر شما نمایندگان به «میل ها» توجه می کنید به «حیف ها» هم باید توجه داشته باشید یعنی به نوعی این نماینده از تریبون رسمی مجلس میل کردن های مدیران زنگنه را در دوران مدیریتش توجیه کرد.

زاکانی تصریح کرد: چند ماه قبل من در رابطه با غارت گری عده ای سخنانی گفتم و خیلی خوشحال می شدم از من شکایت می شد تا اسنادم را در دادگاه ارائه دهم البته از من شکایت شده است اما هنوز دادگاه را تشکیل نداده اند و ما اصرار داریم این دادگاه هر چه زودتر برگزار شود.

دبیر کل جمعیت رهپویان با بیان اینکه اولین مشکلی که ما با آن رو به رو هستیم پدیده لابی گری و پورسانت بگیری است، گفت: اگر در ماجرای کرسنت کشور برای ده ها سال زیر بدهکاری می رفت برای برخی مهم نبود چرا که آنها صرفا می خواستند پورسانت خود را بگیرند.

وی افزود: امروز شاهد لابی گری هایی جهت ورود سرمایه به کشور هستیم. این مساله نه تنها در اولویت نیست بلکه در آینده کشور را با چالش های عدیده ای مواجه می کند.

زاکانی با بیان اینکه مساله دیگر تبدیل دولت به اتاق بازرگانی است گفت: دولت نباید اتاق بازرگانانی باشد که هم دستی در مجموعه های بیرونی دارند و هم کار تجارت و بیزینس خود را در لایه های درونی دولت دنبال می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: این افراد در دولت هم پورسانت می گیرند و هم درآمدهای بالایی را برای عده ای می آورند. امروز ما شاهد این هستیم که دولت تبدیل به اتاق بازرگانانی شده که هر کس به فکر تجارت خودش است. فاجعه آمیزتر اینکه پیوست قدرت و ثروت امکانی را ایجاد می کند که عده ای می توانند به طور مستقیم به منابع بیت المال دست درازی کنند.

دبیر کل جمعیت رهپویان با بیان اینکه عده ای امروز به صورت مستقیم به بیت المال چنگ اندازی دارند، گفت: من در نشست قبلی گفتم که آقای حسین فریدون در کشور چه کارهایی انجام می دهند و اگر آقای رئیس جمهور بنا دارد که برخورد کند لازم نیست که جایی را بگردد بلکه باید به برادر خودش توجه داشته باشد.

وی افزود: امروز برخی در دولت شیوه ای را طرحی کرده اند که بسیار خطرناک است. در این شیوه ثروت های افسانه ای نامشروع برای عده ای به وجود می آید. امروز بانک هایی که مدیران عامل آنها تغییر کرده اند شعبات خارجی آنها تسهیلات ارزی بزرگی را به برخی ارائه می دهند.

زاکانی گفت: آنها تسهیلات ارزی را داخل کشور می آورند و به عنوان مثال بانک ملی یک میلیارد درهم و بانک ملت نیز ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات ارزی وارد می کنند.

دبیر کل جمعیت رهپویان تاکید کرد: کسانی از جمله آقای «مالامیر» و «دانیال زاده» که با آقای حسین فریدون در ارتباط هستند این تسهیلات را می گیرند و به داخل کشور می آورند. این افراد در زمره بدهکاران بانکی محسوب می شوند که با فشار آقای فریدون از بانک های مذکور تسهیلات دریافت می کنند.

زاکانی خاطرنشان کرد: بانک ملت با واسطه گری آقای فریدون با کارمزد صفر درصد ۴۰۰ میلیون درهم به این آقایان تسهیلات داده است. این آقایان این پول را وارد کشور کرده اند و از طریق صرافی ها این پول را تبدیل کرده اند و سپس همان پول را در بانک ملت سپرده گذاشته اند و ۲۴ درصد سود گرفته اند.

وی تاکید کرد: یعنی یک عدد چند صد میلیون تومانی به یک نفر می دهند و هیچ کارمزدی هم از او نمی گیرند و سپس همان فرد همان پول را در بانک سرمایه گذاری می کند و سود آن را می گیرد. این موضوع برای بانک رفاه و بانک ملی هم اتفاق افتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم اظهار کرد: شما شاید فکر کنید که عزل یا نصب یک رئیس بانک چقدر اهمیت دارد. باید گفت آنقدر اهمیت دارد که توانسته اند مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در اختیار یک نفر قرار دهند. اختیار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در بانک ملت را در اختیار یک نفر قرار داده اند.

زاکانی تاکید کرد: مدیران عامل برخی از این بانک ها به صورت کاملا زیرپوستی کادرسازی می کرده و افراد خود را به بخشی از این مبالغ مسلط می کنند. در این موارد اصلا بحث لابی گری و جوش دادن یک قرارداد مطرح نیست بلکه به صورت مستقیم از طریق برخی افراد از جمله حسین فریدون به بیت المال دست اندازی می کنند.

دبیر کل جمعیت رهپویان خاطرنشان کرد: امروز وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد که چرا بانک های مختلف به این مقدار تسهیلات می دهند و ارتباط دریافت کنندگان این تسهیلات با حسین فریدون چیست؟

وی افزود: علاوه بر دست اندازی های مستقیم به بیت المال و لابی گری ها بحث دلالی هم وجود دارد. متاسفانه دو سال گذشته مصوبه ای را به تصویب رساندند و دریافت برخی امکانات را برای خودشان کاملا قانونی کردند. آنها یک هیات ۵ نفره ای را مسئول فروش نفت کردند و آقایان «هدایت زاده» و «سیدی» متصدی این کار شدند و در برخی از موارد فروش نفت تا ۸ دلار در هر بشکه از وزارت نفت تخفیف می گرفتند.

زاکانی گفت: وقتی به آمار میزان فروش آنها نگاه می کنیم متوجه خواهید شد که ۱۰ برابر فروش نفت در دولت قبل است. بنابراین کسانی که به دولت گذشته ایراد می گرفتند خودشان مسیری را رفتند که همان اتفاقات را در دولت قبل به وجود آوردند و تنها تفاوتش این بود که مصوبه ای را گذراندند تا هیچ کس متوجه نشود.

دبیر کل جمعیت رهپویان تصریح کرد:آنها مصوبه محرمانه را به گونه ای تصویب کردند که فروشندگی نفت در دست عده ای قرار گیرد. این عده در فروش های خود به عنوان مثال در برخی مناطق جنوب شرق آسیا در هر بشکه نفت ۸ دلار تخفیف می گرفتند. شما وقتی تعداد بشکه های به فروش رسیده نفت را در میزان تخفیف هایی که این افراد گرفته اند، ضرب می کنید به یک رقم سرسام آوری خواهید رسید.

زاکانی تاکید کرد: وقتی شما به ماجراهای مرتبط با دلالی ها و رانت ها دقت می کنید، متوجه می شوید که یک عده تفاوتی نمی‌کند که در این دولت هستند یا در دولت دیگری. یعنی هر کجا که باشند سود خود را می برند. به عنوان مثال برادر آقای جهانگیری که در دولت گذشته مجوزهایی را گرفت و متعاقب آن یک ثروت افسانه ای را به وجود آورد، امروز چگونه حمایت می شود؟

دبیرکل جمعیت رهپویان افزود: آقای معاون اول رئیس جمهور زحمت کشیدند و متولی برخورد با پرداخت های نامتعارف شدند ولی باید به ایشان گفت که مراقب اطرافیان خود باشید.

وی خاطرنشان کرد: در یک ماجرای دیگری آقایی به نام «موسوی» در دولت گذشته با هسته مرکزی دولت مراوده داشته و مولتی میلیاردر است و از طرق مختلف در حال بلعیدن است و در این دولت نیز در روز اولی که آقای روحانی به حرم امام(ره) رفت تا تجدید میثاق کند، این فرد نیز آقای رئیس جمهور را همراهی می کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: برای ما هیچ دولتی فرق نمی کند؛ چراکه فساد نه چپ را می شناسد و نه راست را. ما همیشه مدعی این بوده ایم که همه کسانی که دغدغه و به مردم تعهد دارند، باید با فساد برخورد کنند. باید با فسادهایی که سرمایه‌های نجومی وارد کشور می کند، توسط هر دو جناح برخورد شود. این سرمایه های نجومی قبل از انتخابات به کار عده ای هم می‌آید. به عنوان مثال همین پول هایی که از بانک ملی و ملت دریافت و در داخل کشور تبدیل شد، در جاهایی هزینه شد که امروز باید عده ای پاسخگوی آن باشد.

زاکانی تاکید کرد: دستگاه های امنیتی باید این موضوع را پیگیری کنند و ببینند این پول ها در کجا هزینه شده است و باید ببینند این پول های آلوده در چه جاهایی به کار گرفته شده است.

وی تصریح کرد: بنده معتقدم که ما امروز نیاز به شفافیت داریم و باید یک مطالبه عمومی در خصوص شفافیت در دارایی ها و داشته‌های مسئولین کشور صورت دهیم. البته افراد انگشت شماری هستند که خطا می کنند ولی هزاران نفر از مسئولین در خصوص همین افراد انگشت اتهام به سمتشان است. بنابراین این یک ظلم بزرگی به مسئولین خدوم کشور محسوب می شود.

دبیرکل جمعیت رهپویان گفت: بنابراین ما در زمین مبارزه با فساد در ابتدا باید شفاف سازی کنیم چراکه به هرحال همه ما سر سفره انقلاب ارتزاق کردیم و باید مشخص شود که من نوعی که حدود ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی بودم، چقدر اموال دارم و چقدر حقوق می گیرم و از چه امکاناتی بهره مند هستم. بنابراین باید موجی راه بیفتد و مسئولین خودشان را برای مردم شفاف کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تاکید کرد: متاسفانه امروز عده ای نمی گذارند و نمی خواهند که مسئله مهم شفاف سازی صورت بگیرد. ما در مجلس هفتم قانون از کجا آورده ای را احیا کردیم که مخالفین جدی داشت. رسیدگی به اموال مسئولین مخالفین جدی داشت و مسیر طبیعی خود را هم طی کرد و امروز در مجمع در حال رسیدگی هستیم.

دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه جریان مبارزه با فساد در جبهه انقلاب اصالت دارد، گفت: کسی نمی تواند بگوید که من در جبهه انقلاب هستم اما چشم خود را بر روی فساد ببندد. فرقی هم نمی کندکه مربوط به این دولت باشد یا دولت دیگری. ما زمانی که به مجلس هفتم رفتیم در دولت آقای خاتمی با فساد برخورد کردیم، با وزیر اطلاعات هم برخورد کردیم.

وی افزود: این مسیر مبارزه با فساد در مجلس ادامه پیدا کرد و در دولت گذشته با آقایان رحیمی، مرتضوی و همچنین با کسانی همچون آقای جاسبی برخورد کردیم. اگر امروز اسمی از حسین فریدون می آوریم با او خرده حسابی نداریم چرا که جریان فساد، این دولت و آن دولت نمی شناسد.

دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه تبعیض ها ریشه اعتماد مردم به نظام و انقلاب را می زند گفت: نمی توان جامعه ای را بر مدار ظلم اداره کرد. یکی از وجوه ظلم همین بی عدالتی ها و تبعیض ها است. بنابراین وقتی امروز ما صحبت از آقای زنگنه و فریدون می کنیم حمایت گر این است که نیازمند بازنگری در قوانین و مبارزه با فساد هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم خاطرنشان کرد: اخیرا آقای جهانگیری دستورالعملی را صادر کردند که هر کسی صرفا باید عضو یک هیئت مدیره باشد. امروز در شرکت نفت فردی به نام آقای «میرمعزی» حداقل عضو هیئت مدیره ۳۸ شرکت است. همچنین این فرد علاوه بر عضویت درهیئت مدیره شرکت ها، عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نفت و بانک پاسارگاد هم است.

زاکانی تاکید کرد: وی از کسانی است که در زمره نزدیکان آقای زنگنه محسوب می شود. بروید ببینید که حقوق این افراد چقدر است؟ و چه امکاناتی در اختیار اینها قرار دارد.

دبیرکل جمعیت رهپویان اظهار کرد: یکی از مصیبت هایی که امروز، کشور به آن دچار شده این است که در شرکت نفت غیر متخصص ترین افراد در اریکه قدرت قرار دارند. یکی از مدیران عامل شرکت نفت سابقه حسابداری دارد یا در نمونه دیگری آقای «منوچهری» که معاونت مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت است پیش از این در آب و فاضلاب بوده است.

وی افزود: ما امروز دچار یک سیستم به هم پیچیده ای هستیم که بررسی آن زمان بسیاری را می طلبد. امروز شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی صدها شرکت دارد که هر کدام از این شرکت ها ۵ عضو هیئت مدیره دارند. امروز شرکت باید اعلام بکند که اعضای این هیئت مدیره ها چه کسانی هستند و چه سوابقی دارند و چه میزان دریافت می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم خاطرنشان کرد: امروز سازمان تامین اجتماعی سیر نزولی دارد از طرفی هم می بینید که یک نفر در چندین شرکت عضو هیئت مدیره است. آیا این ظلم در حق بازنشستگان و کسانی که حداقل ها را برای روز مبادا در سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری کرده اند، نیست؟

زاکانی تصریح کرد: ما باید امروز به استقبال شفافیت در رابطه با مسئله فیش ها برویم البته نباید در این مسئله متوقف شویم بلکه باید ریشه های مرتبط با آن را کشف کنیم. بنده اعتقاد دارم که مسیر مبارزه با فساد، مسیری سخت و نفس گیر خواهد بود.

دبیرکل جمعیت رهپویان افزود: امروز آقای رئیس جمهور اگر قصد دارند که با فساد مبارزه کنند باید با اطرافیان خود توجه داشته باشند. امروز یکی از نزدیکان رئیس جمهور ۲۶۰ میلیون درهم تسهیلات با سود ۸ تا ۱۲ درصد دریافت کرده و این مبلغ را با سود ۲۴ درصد در بانک ملت سپرده گذاری کرده است. من اسم این فرد را دارم و اگر آقای رئیس جمهور بخواهند آن را اعلام می کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: این مسیر، مسیر تسهیل‌شده برای مکیدن خون ملت است و باید با این پدیده با تمام وجود مقابله کرد، لذا اگر ما خوابمان ببرد دیگر فردا دیر است و امکان جبرانش وجود ندارد. مگر ما الآن می‌توانیم کرسنت را جبران کنیم؟ در آبان‌ماه امسال ما باید برای ارائه دفاعیه خودمان حضور پیدا کنیم.

وی افزود: اگر با فساد در موقع خودش برخورد نشود، با بحران مواجه می‌شویم، لذا اگر علاقه مندیم که حداقل‌ها را هم داشته باشیم، ‌ همه باید بیایند و بدون اغماض با فساد که منشأ تبعیض است، مبارزه کنند.

زاکانی با اشاره به قراردادهای نفتی نیز گفت: در همین قراردادهای نفتی دست‌هایی در کار است که برخلاف مصالح کشور و نظام، میدان‌های نفتی و گازی که از ریسک پایین برخوردارند، به شرکت توتال می‌دهند، درحالی‌که خیانت‌های توتال کاملا مشخص است. حالا می‌آیند و میدان آزادگان جنوبی را هم به‌عنوان یک هدیه مجدد به این شرکت می‌دهند. همان توتالی که در مخازن پارس جنوبی طراحی برداشت از مخازن قطر را بگونه‌ای طراحی کرد تا نزدیک به آب‌های بین‌المللی باشد و قسمت مربوط به ما را به‌گونه‌ای طراحی کرد که در همین دوره آقای زنگنه تنها حاشیه مخزن را در برگرفت.

دبیرکل جمعیت رهپویان تأکید کرد: این شرکت بزرگ‌ترین خیانت را به ما انجام داد. همچنین ۴ لایه گازی و یک لایه نفتی را تنها به عنوان ۲ لایه گازی به ما اعلام کرد. در این میان قطر از آن سمت به‌شدت در حال برداشت است و از این سمت ما گرفتار کارشناسی غلط توتال هستیم و دست‌هایی که نمی‌خواهند بگذارند این موارد اصلاح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تأکید کرد: ما هشدار می‌دهیم که این قراردادهای نفتی هم از بعد حقوقی منشأ اشکال هستند و هم از نظر سیاست‌گذاری‌ها و واگذاری‌ها دچار ایرادند. لذا امیدواریم این اصلاحات صورت بگیرد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم برگشت مازاد حقوق‌های نجومی به صندوق بیت‌المال اشاره کرده و افزود: هم پول‌هایی که اضافه گرفتند باید عودت داده شوند و هم کارسازان توسط دستگاه قضایی پیگیری و مورد رسیدگی قرار گیرند و همچنین انتقال تسهیلات ارزی و این جنایت بزرگ نیز بررسی و رسیدگی شود.

دبیرکل جمعیت رهپویان با تاکید براینکه باید معلوم شود فریدون چرا و چه مقدار تاکنون کارسازی کرده است، گفت: یک نمونه از کارسازی‌های جناب فریدون کافی است که هم دستگاه قضا و بالاتر از آن شخص رئیس‌جمهور با آن برخورد کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم نه فقط حقوق‌ها بلکه تمام موارد نامشروع که کشف شده و یا مواردی که دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند نظارت کنند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و برگردانده شوند تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

زاکانی در پاسخ به سوالی درخصوص تبعات پیوستن ایران به FATF اظهار داشت: وقتی دولت شعار می‌داد که نباید به زندگی مردم سرک کشید، سال قبل در کمیسیون تلفیق نماینده دولت گفت دولت به زندگی همه سرک می‌کشد و نمی‌توان این کار را انجام نداد.

وی با بیان اینکه اگر شفافیت نباشد حق مردم را از کسانی که سرمایه‌های هنگفت دارند نمی‌توان گرفت، گفت: این فرمایش رئیس‌جمهور در مقام شعار بود و در عمل شاهد آن هستیم که چیز دیگری انجام می‌شود.

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: رویه‌ای که برای مبارزه با پولشویی گرفته شده راه پرخطری برای امنیت ملی کشور است. می‌گویند دل‌بخواهی است در صورتی که بارها اعلام شده است که اجباری است. در قانون شورای عالی امنیت ملی داریم که تشخیص چنین مسائل و رویه‌هایی می‌تواند تفسیرپذیر باشد و آنها می‌توانند هر چیزی را مصداق تروریسم قرار دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: هر چیزی که ذیل فصل ۷ است می‌تواند از موضع تروریسم بررسی شود. باید پرسید بخش دیگری که ذیل فصل ۷ آمده و آنها دنبال مهارش هستند آیا تفسیرپذیر است یا خیر. در برجام نیز بارها این مساله تذکر داده شد ولی دائما به ما گفتند و اصرار کردند که شما بدبین هستید.

وی افزود: طبق FATF اگر کشوری نتواند در بعد تکنولوژی پاسخگوی این رویه‌ها باشد می‌تواند از یک شرکت خارجی کمک بگیرد که من شنیدم از یک شرکت آمریکایی کمک می‌گیرند و این خطرناک است.

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: رویه FATF که دوستان می‌گویند برای تمام کشورها وجود دارد باید گفت که برای هر کشور تفسیر جداگانه‌ای وجود دارد و طبق FATF می‌توانند برای ایران تفسیر دیگری را انجام دهند. البته اینجا شورای امنیت ملی و مجلس باید ورود کنند و جلوی این مسئله را به طور جدی بگیرند.

در ادامه زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام این مفاسد باعث ناامیدی مردم نخواهد شد، توضیح داد: ما می‌گوییم باید با این مفاسد برخورد شود چون اگر این مفاسد را با جامعه مطرح نکنیم فساد استمرار پیدا کرده و این شبکه از خون مردم و مستضعفین ارتزاق می‌کند از این رو وظیفه داریم این مسائل را بگوییم و جریانات دانشجویی و حق طلبان نیز باید این موضوع را پیگیری کنند.

دبیرکل جمعیت رهپویان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خلأ‌های قانونی باعث پرداخت چنین حقوق‌های نجومی می‌شود، گفت: وقتی شما راه‌های سوءاستفاده را باز بگذارید و از ابتدا نیز توقعات را بالا ببرید اینگونه می‌شود، دولت باید به مردم گزارش دهد که وزرا و معاونین آنها چقدر حقوق می‌گیرند، البته ما رقم‌های آن را می‌دانیم اما می‌خواهم بگویم وقتی دولت اینگونه ضرایب را به شکل نجومی بالا می‌برد این تبعات را نیز ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این مسئله را خود دولت تصویب کرده به اظهار نظری از اژه‌ای پرداخت و یادآور شد: آقای اژه‌ای گفت که در دولت قبل یک فرد در مسئولیتی ۱۲ میلیون می‌گرفت اما الان این مقدار دیگر قابل مقایسه با آن زمان نیست.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس تصریح کرد: رسانه‌ها بانک دی را در دوره اخیر بررسی کنند، قطعا هوش از سر شما می‌رود، بنده ریز عملکرد بانک دی را از یک سال پیش دنبال می کردم، چون این بانک متعلق به جانبازان و بنیاد شهید است باید ببینید چه نسبتی با چه کسانی دارد.

وی افزود: برخی افراد در این زمینه همان کسانی بودند که در دولت قبل صحنه‌گردانی می‌کردند و از جنس این دولت بوده‌اند و با رسوخ در آنجا کار خود را انجام می‌دادند و الان نیز که دیگر دولت خودشان است.

زاکانی یادآور شد: متأسفانه وقتی نگاه می‌کنید برخی آنقدر جسارت خود را بالا می‌برند که برای رسانه‌ها نیز قیمت قائل شده و تلاش می‌کنند رسانه را نیز بخرند در حالی که رسانه‌های ما رسالت دارند در میدان حاضر شوند و این وضعیت را اصلاح کنند.

دبیرکل جمعیت رهپویان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای رئیس جمهور بارها منتقدان برجام را با عنوان کاسبان تحریم خطاب کردند ولی هم اکنون مشخص شده که برادر رئیس جمهور و برخی دیگر از نزدیکان وی اقدام به تاسیس صرافی در ایام تحریم‌ها کرده‌اند گفت: کاسبی تحریم کردن کار بسیار ناپسندی است و کسی که در دوره تحریم به مردم تحت فشار برای خود کاسبی کند حداقل‌های انسانی را ندارد و نهایت بی‌انصافی است.

وی افزود: اصل شعار کاسبان تحریم خوب بود اما این شعار به خودشان برمی‌گشت. بیایند اعلام کنند سال ۹۰ چه کسانی صرافی زدند. دائم که نمی‌توانیم ادعای الکی کنیم. یکی از مشاوران رئیس جمهور و یکی از عزیزان دارای قدمت در این حوزه که ثروت‌های میلیاردی به جیب زده و دم از غارت می‌زنند می‌خواهند با برخی سخنان راه را گم می‌کنند.

زاکانی تاکید کرد: تمام کسانی که کاسبان ترحیم بودند امروز کاسبان برجام هستند و دنبال این هستند که کشور را برای آینده گرفتار کنند. فرزندان عمده اینها خارج از کشور بوده و برخی‌هایشان دو تابعیتی هستند و کارشان که تمام شد می‌روند پشت سرشان را هم نگاه نمی‌کنند اما این ملت ماست که باید بسوزد.