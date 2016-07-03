واردات واگن از روسیه و چین مغایر با حمایت از تولید داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، علی‌اکبر کریمی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هم اکنون شش واحد صنعتی تولیدکننده واگن در سطح کشور داریم که شرکت واگن پارس اراک به‌عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین واحد تولیدکننده واگن باری و مسافربری در ۴۰ سال گذشته است، اما در سال‌های اخیر شاهد ورود واگن‌های مستعمل هستیم که مخاطراتی برای مردم به همراه دارند.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در رسانه ها نیز منتشر شده که پنج هزار دستگاه واگن باری با فاینانس کشور روسیه و دو هزار دستگاه واگن مسافربری و مترو از کشور چین در حال وارد شدن است که این واردات علی‌رغم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای ارتقای تولید داخلی بوده و باعث نابودی این صنعت در کشور و بیکاری هزاران نفر از پرسنل آن می‌شود.

وی همچنین به معضل آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: در کلانشهر اراک معضلاتی در حوزه آلودگی هوا وجود دارد و با توجه به اینکه شهر اراک نزدیک به کلانشهرهای آلوده کشور قرار دارد و طرح کاهش آلودگی اراک در سال ۸۶ به تصویب هیات وزیران رسیده اما علی‌رغم گذشت ۹ سال از این طرح تنها کمتر از ۳۰ درصد از مصوبات آن اجرایی شده و کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته است.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که آلودگی هوا باعث افزایش بروز بیماری سرطان در استان شده لذا از رئیس جمهور درخواست دارم در آستانه سفر به استان مرکزی به این مهم توجه کند.