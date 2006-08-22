جشنواره ذكر و ذاكرين با استقبال مردم آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت امور هنري وزارت ارشاد اعلام كرد در اولين روز اين جشنواره ابتدا گروه عاشيقهاي آذربايجان به سرپرستي احمد ملك عليشاه در قالبهاي مدحي، مولوديخواني و ذكر و نقل مذهبي و مدح حضرت محمد (ص) به اجراي برنامه پرداختند.
اجراي گروه ملانفس تركمن به سرپرستي حاج محمد ايري بخش دوم روز اول جشنواره بود كه در اين بخش گروه ملانفس به اجراي موسيقي در وصف حضرت علي (ع) و اجراي آوازهايي عرفاني و مذهبي با اشعار مختومقلي فراغي پرداخت و در پايان آئين پرخواني يا ذكر خنجر توسط اين گروه اجرا شد.
گروه قوالي پاكستان در بخش پاياني روز اول جشنواره قطعاتي مذهبي و عرفاني را در مدح حضرت محمد (ص) و برنامهاي با اشعار اميرخسرو دهلوي اجرا كردند.
شانزدهمين جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين تا دوم شهريور در مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران برگزار ميشود.
شانزدهمين جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين از شب گذشته با اجراي گروه عاشيقهاي آذربايجان و استقبال علاقمندان موسيقي در مجموعه فرهنگي تاريخ نياوران آغاز به كار كرد.
کد مطلب 370163
نظر شما