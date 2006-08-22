  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۰۸

جشنواره ذكر و ذاكرين با استقبال مردم آغاز شد

شانزدهمين جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين از شب گذشته با اجراي گروه عاشيق‌هاي آذربايجان و استقبال علاقمندان موسيقي در مجموعه فرهنگي تاريخ نياوران آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت امور هنري وزارت ارشاد اعلام كرد در اولين روز اين جشنواره ابتدا گروه عاشيق‌هاي آذربايجان به سرپرستي احمد ملك عليشاه در قالب‌هاي مدحي، مولودي‌خواني و ذكر و نقل مذهبي و مدح حضرت محمد (ص) به اجراي برنامه پرداختند.

اجراي گروه ملانفس تركمن به سرپرستي حاج محمد ايري بخش دوم روز اول جشنواره بود كه در اين بخش گروه ملانفس به اجراي موسيقي در وصف حضرت علي (ع) و اجراي آوازهايي عرفاني و مذهبي با اشعار مختومقلي فراغي پرداخت و در پايان آئين پرخواني يا ذكر خنجر توسط اين گروه اجرا شد.

گروه قوالي پاكستان در بخش پاياني روز اول جشنواره قطعاتي مذهبي و عرفاني را در مدح حضرت محمد (ص) و برنامه‌اي با اشعار اميرخسرو دهلوي اجرا كردند.

شانزدهمين جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين تا دوم شهريور در مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران برگزار مي‌شود.
کد مطلب 370163

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها