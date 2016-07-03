مهار انفجار تانکر ۱۵۰ هزارلیتری گازوییل/ ۶ آتش نشان مصدوم شدند

حسن ذبیح پور رئیس واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محمودآباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوالی ظهر یکشنبه زنگ ایستگاه آتش‌نشانی شهرداری محمودآباد به صدا درآمده و از وقوع حادثه آتش‌سوزی تانکر گازوئیل یک واحد مرغداری واقع در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد اطلاع داده شد.

وی گفت: به آتش کشیدن ضایعات موجود در کارخانه و وزش باد موجب شد تا جرقه‌های آتش به سمت تانکر گازوئیل هدایت‌شده و به‌یکبار باعث شعله‌ور شدن آتش در محل تانکرهای عظیم سوخت این مرغداری شد.

رئیس واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محمودآباد گفت: بلافاصله عوامل این واحد در قالب سه اکیپ به همراه خودرو و امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند ولی حجم گسترده آتش‌سوزی موجب شد تا آتش‌نشانان برای خاموش نمودن آتش‌کار ساده ای نداشته باشند.

وی افزود: وجود تانکر های متعدد گازوئیل با ذخایر ۱۵۰ هزار لیتری موجب گسترش حریق و حجم بالا و ارتفاع زیاد شعله‌های آتش شد و به‌منظور پیشگیری از هرگونه تلفات جانی و کاهش خسارت وارده به این واحد صنعتی بلافاصله خواستار اعزام خودروهای آتش‌نشانی از شهرداری‌های آمل و سرخ‌رود و ایزدشهر و دهیاری کلوده شدیم و با بهره مندی از ۹ خودرو آتش‌نشانی موفق به مهار و کنترل آتش شدیم.

حسن ذبیح پور گفت: این آتش‌سوزی پس از چهار ساعت تلاش آتش‌نشانان مهار و خاموش شد و متاسفانه به علت حجم گسترده آتش‌سوزی و دود شدید و غلیظ آتش شش آتش‌نشان در این ماموریت دچار مصدومیت شدند.