به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای همدان، علیرضا مهرابی عنوان کرد: ۷۴۶ هزار و ۹۸۳ نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سه ماهه نخست سال در موسسات کارآموزی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای برای کارجویان و کارآموزان علاقمند به مهارت‌آموزی برگزار شده است.

وی گفت: این اداره کل ۵۱۷ دوره آموزشی در بخش خصوصی موسسات کارآموزی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای برگزار کرده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای همدان با اشاره به فعالیت ۱۸۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در سطح استان، گفت: از این تعداد ۱۲۹ آموزشگاه مختص خواهران، ۱۱ آموزشگاه مختص برادران و ۳۸ آموزشگاه به صورت دومنظوره، آموزش‌های مهارتی را ارائه می‌دهند.

وی گفت: این اداره کل در سال گذشته ۳ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۱۵۷ نفرساعت آموزش‌های مهارتی به جامعه هدف ارائه کرده است.

مهرابی عنوان کرد: در سه ماهه سال جاری ۱۲۰ مورد بازرسی از آموزشگاه ها انجام شده است.