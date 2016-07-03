به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای همدان، علیرضا مهرابی عنوان کرد: ۷۴۶ هزار و ۹۸۳ نفرساعت آموزشهای فنی و حرفهای در سه ماهه نخست سال در موسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای برای کارجویان و کارآموزان علاقمند به مهارتآموزی برگزار شده است.
وی گفت: این اداره کل ۵۱۷ دوره آموزشی در بخش خصوصی موسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای برگزار کرده است.
مدیرکل فنی و حرفهای همدان با اشاره به فعالیت ۱۸۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در سطح استان، گفت: از این تعداد ۱۲۹ آموزشگاه مختص خواهران، ۱۱ آموزشگاه مختص برادران و ۳۸ آموزشگاه به صورت دومنظوره، آموزشهای مهارتی را ارائه میدهند.
وی گفت: این اداره کل در سال گذشته ۳ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۱۵۷ نفرساعت آموزشهای مهارتی به جامعه هدف ارائه کرده است.
مهرابی عنوان کرد: در سه ماهه سال جاری ۱۲۰ مورد بازرسی از آموزشگاه ها انجام شده است.
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