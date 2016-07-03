تهدید و فرصت های فضای مجازی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «آسیبهای فضای مجازی و رسانههای اجتماعی در حوزه کودک و نوجوان» با هدف آشنایی خانوادهها و در حضور مسئولان کشوری و استانی در مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبریز برگزار شد و موضوعاتی چون آگاه سازی اقشار مختلف از تهدیدها و فرصت های فضای مجازی و نیز نحوه برخورد و مواجهه با رسانه های نوین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لزوم تبیین ابعاد مثبت و منفی فضای مجازی بین اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان و نوجوانان
مشاور عالی استاندار و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در این همایش که یکشنبه برگزار شد، با بیان اینکه حضور در فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: باید تهدیدها و فرصتها را بشناسیم و تمهیدات را برای بهرهمندی کودکان و نوجوانان و دیگر اقشار جامعه از فرصتها و پتانسیلهای فضای مجازی اتخاذ کنیم.
سردار محمدعلی نصرتی با بیان اینکه وظیفه والدین در این عرصه بسیار مهم است، تأکید کرد: دشمن به دنبال تغییر سبک زندگی از ایرانی اسلامی به سمت زندگی غربی است و در این راه از پتانسیل فضاهای مجازی و رسانههای اجتماعی استفاده میکند.
وی افزود: کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایههای بزرگ کشور نباید دچار آسیبهای فضای مجازی شوند و این موضوع ضرورتی انکار ناپذیر بوده و آگاهسازی و اطلاعرسانی در این زمینه امر بسیار مهمی است چرا که در خصوص فضای مجازی و آسیبهای آن به نسل امروز، در یک جنگ تمام عیار با دشمن هستیم و رسالت خطیری بر دوش همه ما به ویژه نهادهای فرهنگی است.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با تشکر از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در برگزاری این همایش و با برشمردن برخی از آسیبهای حضور در فضاهای مجازی به ویژه برای خانوادهها و فرزندان آنان تاکید کرد: جنگ نرم دشمن بیشتر از طریق این فضاها و شبکههای اجتماعی صورت میگیرد.
برخورد با رسانه های اجتماعی مثبت و ایجابی باشد
معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور نیز در این همایش با تاکید بر اینکه نحوه مواجهه با فضای مجازی و رسانهای اجتماعی باید مثبت و ایجابی باشد، اظهار داشت: در کنار شناخت مشکلات و چالشهای موجود در این عرصه باید از ویژگیهای مثبت این فضاها نیز استفاده کنیم.
مناف یحییپور در عین حال تاکید کرد: هم مسئولان و هم عموم شهروندان جامعه وظایف متقابلی در این عرصه دارند و با آگاهسازی و ایمن کردن فضاهای مجازی میتوانیم از ظرفیتهای مثبت آن بهرهمند شویم.
وی با بیان اینکه تولیدات ارزشمندی با هدف استفاده مثبت از فضاهای مجازی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک عرضه خواهد شد، خاطر نشان شد: این تولیدات در راستای تأمین نیازهای خانوادهها و کودکان و نوجوانان در این حوزه، صورت گرفته است.
حضور کودکان و نوجوانان در فضاهای مجازی یکی از چالشهای مهم خانوادههاست
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: امروزه حضور کودکان و نوجوانان در فضاهای مجازی به واسطه آسیبهای فکری، جسمی، اجتماعی و فرهنگی یکی از چالشهای مهم خانوادههاست و نظارت بر فعالیتهای فرزندان در فضای مجازی موضوعی است که نمیتوان منکر اهمیت آن شد.
هادی یوسفزاده با اشاره به اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان متولی فعالیتهای فرهنگی این حوزه بر اساس وظایف ذاتی خود، نقش مهمی در این عرصه خطیر دارد، بر همکاری و تعامل با نهادها و سازمانها تاکید و تصریح کرد: خوشبختانه کانون استان همکاری بسیار خوبی با برخی از نهادها و دستگاهها از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد و برنامههای متعدد و متنوعی نیز در این راستا برای سال ۹۵ پیشبینی کرده است.
محمودی رئیس پلیس فتای استان نیز در این همایش به تبیین آسیبها و خطرات ناشی از نا آشنایی والدین با فضاهای مجازی و رسانههای اجتماعی پرداخت و نظارت بر فعالیتهای کودکان و نوجوانان در فضاهای مجازی توسط والدین را مورد تاکید قرار داد و با بیان برخی مصادیق، عوارض و چالشهای پیشرو در این عرصه را تشریح کرد و همچنین به سوالات خانوادههای شرکت کننده در این همایش در خصوص موضوع همایش پاسخ داد.
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