همسر وزیر ارتباطات مشاور وزیر ارشاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، پروین داداندیش را به عنوان مشاور وزیر در امور بانوان منصوب کرد. وی همسر محمود واعظی وزیر ارتباطات است و رئیس کمیته بانوان ستاد حسن روحانی رئیس جمهور در ایام انتخابات بود.

متن این حکم به شرح زیر است:

«ضمن تشکر از تلاش های ارزنده سرکارعالی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و مشارکت فعال در انجام وظایف محوله، مقتضی است ضمن برقراری ارتباط نزدیک با زنان فرهیخته و هنرمند و تشکیل جلسات منظم با گروه‌های مختلف ادبی، فرهنگی، سینمایی و هنری و زنان همکار در وزارت متبوع و سازمان‌های وابسته نسبت به انتقال سیاست‌ها و رویکردهای فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران و تشویق و ترغیب آنان به همکاری گسترده‌تر و همراهی با دولت خدمتگزار، از نظرات و دیدگاه های آنان نیز در جهت ارتقای فرهنگی زنان کشورمان بهره‌مند شوید.»

پروین داداندیش دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه ورشو، لهستان، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه الزهرا(س) است و سوابق اجرایی وی، عضویت در شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از سال ۱۳۸۷ ، دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا ، معاون کمیته خاص زنان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ ، مسئول گروه کشورهای غیر اسلامی معاونت بین الملل دفتر امور زنان ریاست جمهوری۷۳ - ۱۳۷۲ بوده است.

پیش از این عفت شریعتی در این سمت مشغول فعالیت بود که در ۸ اسفند ۹۴ از این سمت برکنار شد.