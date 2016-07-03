۹۸ درصد آتش سوزی جنگل ها مربوط به عوامل انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اکبرپور ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان گلستان که با حضور مدیران دستگاههای اجرائی استان در گرگان برگزار شد، گفت: در جلسه شورای عالی بحران که در تاریخ ۳۰ خرداد ماه به ریاست وزیر کشور و با حضور وزرا و مسئولان مرتبط برگزار شد موضوع اطفای حریق جنگلها و ریزگردها بررسی شد .
اکبرپور تصریح کرد: ۹۸ درصد آتشسوزی جنگلها بر اثر عوامل انسانی است که باید این موضوع مدیریت شود.
معاون مدیریت و آمادگی سازمان مدیریت بحران کشورافزود: طرح جامع پیشگیری و احیاء مناطق جنگلی کشور که دچار حریق شده است تدوین و به امضای چهار وزیر کشور، دفاع، رئیس سازمان محیط زیست و جهادکشاورزی رسیده و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.
وی در ادامه گفت: در طرح جامع پنج ساله اعتبارات خوبی برای استانها دیده شده است و در صورت تصویب دولت اختیارات خوبی برای مهار حریق جنگلها در نظر گرفته میشود.
اکبرپور افزود: در تفاهم نامهای با وزارت دفاع نیز سیستمهای پایش در جنگلهای کشور نصب شده که به حریق و گرما حساس است و هشدار لازم را میدهد.
نظر شما