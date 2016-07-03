اصلاح اساسنامه و آیین نامه اجرایی شرکت شهربان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و هفتاد دومین جلسه شورا بررسی لایحه " اصلاحیه مواد ۶و۱۰و۳۰ اساسنامه شرکت شهربان" و نیز بررسی لایحه چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل شرکت شهربان و حریم بان با مناطق و نواحی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت.

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این خصوص اظهارداشت: با توجه به اینکه در شهر تهران شاهد تخلفات ساختمانی قابل توجه و همچنین بی انضباطی عمومی در سطح معابر و محلات در ارتباط با بساط گستران و حضور شبه متکدیان در چهارراه ها، میادین و معابر شهر هستیم و همچنین با توجه به لزوم صیانت از مجموعه حریم شهر تهران، شرکت شهربان و حریم بان طی سال های گذشته در شهرداری تهران ایجاد شد اما از آنجاییکه این شرکت تا کنون عملکرد مناسبی نداشته و اساسا بدون داشتن دستورالعمل مصوب فعالیت می کرده است و به همین دلیلی اقدامات آن با معاونت ها و شهرداری های مناطق و نواحی شهر تهران به نوعی موازی کاری بوده ونه تنها در کاهش تخلفات ساختمانی نقش موثری نداشته بلکه به میزان ناهماهنگی های مدیریتی در این حوزه افزوده است در همین راستا شهرداری تهران در یکی از تبصره های بودجه سال ۹۳ ملزم به ارائه آیین نامه اجرایی نحوه عملکرد شرکت شهربان و حریم بان وهم چنین نحوه تعامل این شرکت با ساختار شهرداری تهران از جمله معاونت های مرتبط وشهرداری های مناطق و نواحی شد. لذا سال گذشته شهرداری تهران با ارائه لایحه ای خواستار اصلاح اساسنامه و ساختار شرکت مذکور شد و نسبت به ارائه دستورالعمل مرتبط اقدام کرد.

سالاری با اشاره به بررسی هایی که در خصوص این لایحه صورت گرفته است گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بصورت تخصصی و با حضور کارشناسان بصورت مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی های کارشناسی این موضوع پرداختند و نهایتا، کمیسیون شهرسازی و معماری اصلاحاتی را در متن لایحه آیین نامه اجرایی و اساسنامه آن لحاظ نمود.

این عضو شورا ادامه داد: به موجب مصوبه امروز شورای شهر تهران، همچنان مسئولیت پاسخگویی در مقابل تخلفات ساختمانی و بساط گستران و پارکبان و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم شهر تهران با شهرداری تهران است و شرکت شهربان و حریم بان مسئولیت تامین نیروی و آموزش نیروی انسانی موثر را بر عهده دارد و هم چنین این شرکت ملزم به اعزام اکیپ های منسجم به معاونتهای مربوطه و شهرداری های مناطق و نواحی می باشد تا از این طریق از استخدام نیروهای مازاد توسط شهرداری جلوگیری بعمل آید. این شرکت طی قراردادهای موقت نیروهای انسانی را بصورت پروژه ای استخدام نموده و بنا به درخواست معاونت ها و شهرداری ها برای انجام ماموریت های مشخص معرفی می نماید.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توضیح نحوه دخالت نیروهای شرکت شهربان و حریم در حوزه تخلفات ساختمانی گفت: این شرکت در حوزه ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر می تواند تنها در تخلفاتی از سوی معاونت های شهرسازی و معماری شناسایی ومعرفی می شوند ورود پیدا کند و خود راسا نمی تواند وارد پروژه های ساختمانی گردد چراکه تشخیص نوع تخلفات در محدوده قانونی نیاز به کار فنی و شهرسازی دارد و تشخیص آن بر عهده معاونت های شهرسازی و معماری است.

وی افزود: اما در محدوده حریم شهر، شرکت شهربان می تواند به محض مشاهده تخلفات راسا نسبت به مشاهده مجوز پروزه اقدام نماید و در صورتیکه پروژه دارای مجوز نباشد می بایست از ادامه کار جلوگیری نماید تا متولی پروژه نسبت به دریافت مجوز اقدام نماید.

سالاری در پایان ضمن ابراز تاسف ار افزایش تخلفات ساختمانی در شهر تهران اظهارداشت:در حال حاضر کمتر پرونده ای را در حوزه ساخت و ساز داریم که بعد از اخذ پروانه اقدام به تخلف نکرده باشد که از دلایل آن هم می توان به عدم ارائه گزارش به موقع از سوی مهندسین ناظر، عدم سرکشی توسط شهرداری تهران به پروژه ها و ارائه به موقع گزارش وقوع تخلف اشاره کرد و اینکه متاسفانه تخلفات ساختمانی در کشور ما جرم نمی شود.



درنهایت نیز اعضای شورا با اصلاح برخی مواد اساسنامه و نیز آیین نامه اجرایی شرکت شهربان موافقت کردند.

به موجب این امر و به گفته محمد سالاری هماهنگی با سایر مراجع قضایی و انتظامی یکی از مواردی بود که در بند یک اساسنامه این شرکت اصلاح شد.همچنین وی افزود: آموزش نیروی انسانی به منظور اصلاح در نحوه برخورد، ساماندهی دستفروشان و بساط گستران، و حفظ کرامت انسانی از دیگر مواردی بود که در آیین نامه اجرایی این شرکت گنجانده شد.



عدم به کار گیری محکومان قضایی که در حوزه جزا محکومیت موثر داشتند از جمله دیگر مواردی بود که در آیین نامه اجرایی این شرکت لحاظ شد.



سالاری همچنین افزود: مصونیت قضایی عاملان شرکت شهربان در برخورد با متخلفین نیز از موارد دیگری بود که در آیین نامه گنجانده شد.



مجتبی عبدالهی، معاون خدمات شهری شهردار تهران در تشریح اساسنامه و آئین نامه تهیه شده برای شرکت شهربان گفت: در اساسنامه جدید دو وظیفه به وظایف این شرکت اضافه شده است مبنی بر اینکه بتوانند با سد معبر و شبه متکدیان برخورد قانونی انجام دهند.



وی در خصوص شبه متکدیان تصریح کرد: این افراد در چهارراه ها و معابر شهر اقدام به فروش وسایلی همچون گل، دستمال کاغذی و فال می کنند و به محض مشاهده مامورین با مخفی کردن وسایل فروش، تبدیل به متکدی می شوند.



معاون شهردار تهران ادامه داد: از آنجا که ما بین متکدی و شبه متکدی و نحوه برخورد با آنها در قانون تفاوت وجود داشته و شهرداری نیز در این خصوص مسئولیت دارد بنابراین این وظیفه برای شرکت شهربان به نیابت از شهرداری تهران تعریف شده است.



عبدالهی در تشریح وظایف شرکت شهربان در قبال ساخت و ساز های شهری و حریم تصریح کرد: این نیروها موظفند در خصوص ساخت و سازهای واقع در حریم و همچنین در ساخت و سازهای بدون پروانه در شهر راسا اقدام کنند و در خصوص ساخت و سازهای دارای پروانه در شهر نیزتخلفات را به شهرداری گزارش داده و در صورت ارائه تکلیف از سوی شهرداری اقدام به انجام ماموریت خود می کنند.



وی در خصوص نیروهای این شرکت اعلام کرد: تمامی نیروهای شرکت گزینش شده اند و آن افرادی که دارای برخورد مناسبی نبودند تعدیل شدند همچنین شرایط ورود به این شرکت نیز تعریف شده است و در طول خدمت نیز آموزش های لازم به آنها ارائه می شود.



اما در جریان بررسی این دو لایحه اعضای شورا نیز نظرات خود را بیان کردند که به شرح ذیل بیان می شود.



اسماعیل دوستی در بررسی این دولایحه گفت : ما باید به دنبال کاهش دور های تسلسل در شهرداری باشیم و با این مصوبات نقش شرکت شهربان را در شهرداری کمرنگ می کنیم.

دوستی افزود: تخلفاتی که به وضوح قابل مشاهده هستند دیگر نمی توان با آن برخورد کرد.



دوستی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بافت هایی در داخل حریم شهر تهران، مناطق و حتی محلات وجود دارد که گرفتاری شان در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر اصولی بیشتر از حریم شهر است باید این نقاط هم در اصلاحیه بیاد تا نیروهای شهربان هم بر آنها نظارت داشته باشند.



مهدی چمران در ادامه سخنان دوستی گفت : بحثی که مطرح است این می باشد که شرکت شهربان معاونت شهر سازی نیست که بخواهد تخلفات شهر سازی را تشخیص دهد اما در مواردی که در اوقات نا متعارف انجام می گیرد و شخص نتواند پروانه ساختمانی ارائه کند شهربان می تواند وارد عمل شود. به بیانی جلوگیری از عملیات های ساختمانی بدون مجوز اشکالی برای شرکت شهربان ندارد اما تخلفات ساختمانی دارای پروانه باید با احصا معاونت شهرسازی مناطق باشد.



احمد دنیا مالی نیز با بیان اینکه می بایست هماهنگی با سایر مراجع قضایی در برخورد با متخلفان وجود داشته باشد گفت : شما ببینید تا کنون ۱۱۹ محیط بان ما شهید شده اند در حالی که از مصنویت قضایی برخوردار نبودند حال ما می خواهیم عده ای را برای جلوگیری از تخلفات به مقابله با متخلفان گسیل داریم لذا باید این اقدام با هماهنگی سایر مراجع قضایی و انتظامی و با مصنویت قضایی باشد.



مرتضی طلایی گفت : اولین سوال این است که مسئولیت پیشگیری از تخلفات ساختمانی بر عهده کیست؟ بر عهده شهرداری منطقه است و شرکت شهربان نمی تواند بدون درخواست شهرداری کاری انجام دهد.

وی ادامه داد: شهربان می تواند در مقام بازوی اجرایی شهرداری عمل کند ولی ابتدا باید نوع تخلف و مسئولیت آن که با چه نهادی است مشخص شود.



طلایی تصریح کرد: ما نباید به موازات مدیریت مرکزی هر منطقه مدیریت های موازی ایجاد کنیم و این شهرداری مناطق هستند که باید مسئولیت صفر تا صد تخلفات را بپذیرند.



مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با صحه گذاشتند بر این نکته که شهربان بازوی اجرایی شهرداری است گفت : شهربان باید هر جا که شهرداری منطقه تخلفی را تشخیص می دهد از آن جلوگیری کند.



اما احمد حکیمی پور نسبت به این موضوع واکنش دیگری داشت.

وی گفت : ما احساس می کنیم شهربان کمکی به جلوگیری از تخلفات از بدو تاسیس خود نکرده است.



حکیمی پور ادامه داد : آیا شهرداری باید برای اجرای هر وظیفه ذاتی اش یک شرکت تاسیس کند. این در حالی است که گذر زمان نشان داده برون سپاری در شهرداری تهران نتوانسته در تحقق اهداف مثمر ثمر باشد.



محسن سرخو نیز گفت : نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که با تمام جوانب موجود باید افرادی در این شرکت به کار گرفته شوند که صلاحیت اخلاقی داشته باشند تا مبادا چماغ داران و قمه کشان به کار گرفته شوند.



سرخو ادامه داد : همه می دانیم که بساط گستران و دست فروشان باید جمع آوری شوند اما آنان از اقشار ضعیف هستند و نیز تحاف داری که از مشاغل قدیمی و ۴۰، ۵۰ ساله تهران است پس بهتر است این ها ساماندهی شوند و در قالب ایجاد روز بازار ها آنان نیز به کسب ارتزاق بپردازند.



در انتها مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز به جمع بندی نهایی پرداخت و موارد مورد اشاره از جمله آموزش نیروی انسانی، به کار یگیری افراد صلاحیت دار، مصونیت قضایی ماموران شهربان و موارد دیگر را به عنوان موارد اصلاحی به رای گذاشت که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.