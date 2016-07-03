اصول توسعه صادرات مازندران و روسیه تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر یکشنبه در دیدار با رجب صفراف نماینده اتاق بازرگانی روسیه گفت: توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه از سیاستهای جدی دولت تدبیر و امید است.

وی تاکید کرد: مازندران دارای مزیت‌های گسترده در حوزه کشاورزی و گردشگری است و ضرورت دارد این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها به‌خوبی معرفی شود.

مقام عالی دولت در استان تاکید کرد: مازندران بزرگ‌ترین تولید کننده مرغ کشور است و امروز تولید مرغ با رعایت استانداردها صورت می‌گیرد و بازار بزرگ روسیه می‌تواند از فراورده‌ای گوشتی مناسب مازندران استفاده کند زیرا توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان اولویت اول ماست و در این راستا توسعه تجارت با روسیه برای ما بسیار مهم است.

استاندار مازندران تصریح کرد: درگذشته عزم جدی برای توسعه صادرات وجود نداشته است ولی امروز توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه از برنامه‌های جدی دولت و استانداری مازندران است.

وی ادامه داد: الحمدالله روابط خوب و گسترده‌ای بین ایران و روسیه وجود دارد و در سفرم به آستراخان به این نتیجه رسیده‌ام که باید توسعه روابط دو طرف در حوزه اقتصادی به طور جدی دنبال شود.

در این نشست صفراف نماینده اتاق بازرگانی روسیه، مدیر مرکز مطالعات ایران در مسکو و مدیرمسئول فصلنامه بیزینس ایران، نقش مازندران را در برقراری ارتباط با کشورهای CIS ستود و گفت: مازندران می‌تواند هاب اقتصادی منطقه باشد.

وی افزود: روسیه سالانه سه میلیارد دلار خرید گل و گیاه دارد و سهم مازندران در این بخش بسیار ناچیز است و اگر ظرفیت‌های مازندران به‌خوبی معرفی شود می‌تواند به جایگاه ارزشمند و مهم خود در عرصه تجاری و اقتصادی دست یابد.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد دلار وام ویژه برای توسعه صادرات ایران به روسیه خبر داد و ابراز امیدواری نمود تا زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو طرف فراهم شود.