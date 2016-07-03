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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۵

پنج نفر در گچساران به بیماری تب مالت مبتلا شدند

پنج نفر در گچساران به بیماری تب مالت مبتلا شدند

گچساران - مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران از ابتلای پنج نفر در سه ماهه نخست سال جاری به بیماری خطرناک تب مالت در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار اسد پورظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورای سلامت گچساران افزود: تمام این افراد مبتلا به تب مالت ساکن روستا و دامدار هستند که دلیل بیماری آنها تماس با دامهای آلوده و استفاده از فراورده های لبنی این دامها گزارش شده است.

اسدپورتصریح کرد: در سال گذشته ۱۵ نفر در این شهرستان به بیماری تب مالت مبتلا شد.

وی  با بیان اینکه هفت نفر از این تعداد افراد مبتلا به تب مالت دامدار بودند، گفت: تمامی این افراد بر اثر شیر جوشیده نشده به این بیماری مبتلا شدند.

وی تعداد افراد مبتلا به تب مالت در سال ۹۳ را ۲۷ نفر اعلام کرد و افزود: کاهش ابتلا به این بیماری نسبت به سالهای گذشته نشانگر کنترل کامل این بیماری در سطح شهرستان است.

اسد پور اظهار داشت: شیر خام در بسیاری از فروشگاه ها به صورت فله ای و بدون رعایت نکات بهداشتی و فارغ از نظارت کارشناسان مربوط عرضه می شود.

وی طولانی شدن دوره درمان و مقاومت دارویی را از عمده مشکلات درمان تب مالت عنوان کرد و گفت: تب و لرز و تعریق شبانه، درد مبهم عضلات و مفاصل، احساس ناخوشایند کمردرد، ضعف و بی حالی از جمله علائم بالینی تب مالت است.

فرماندار گچساران نیز در این نشست، به خرید دستگاه پاستوریزه کردن شیر از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این دستگاه روزانه یکهزار لیتر لبنیات پاستوریزه تولید می کند که این خود گام مهمی در خصوص سلامت و امنیت غذایی مردم است.

عبدالرحیم رحیمی گفت: بیش از ۱۰ میلیارد ریال در زمینه پاستوریزه کردن لبنیات از سوی این سرمایه گذار هزینه شده است.

رحیمی بیان کرد: وضعیت کشتارگاه دام این شهرستان در حال حاضر از نظر بهداشت و تجهیزات نگران کننده است و تمامی موارد باید هر چه سریعتر بررسی شود.

وی گفت: رهاسازی فاضلاب خام در زمین های کشاورزی، دفن غیربهداشتی ضایعات دام در اراضی همجوار، آلودگی شدید یرای آب و خاک و محیط زیست در منطقه ایجاد شده است.

رحیمی اظهار کرد: این اقدام واحد کشتارگاه موجب تجمع سگهای ولگرد و جانوران موذی شده و بوی تعفن منطقه را فرا گرفته بود.

فرماندار گچساران  تصریح کرد: ساخت یک کشتارگاه استاندارد و برخوردار از شاخص های مطلوب فنی و بهداشتی از نیازهای اساسی این شهرستان محسوب می شود.

رحیمی گفت: متولیان امر موظف اند تا پایان هفته آینده موارد و گزارش ها این واحد صنعتی را به طور کارشناسی شده ارایه و دربرطرف کردن مشکلات موجود با همکاری دستگاه های ذی ربط تلاش کنند.

رحیمی گفت: در صورت رعایت نکردن بهداشت و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان این کشتارگاه تعطیل خواهد شد.

کد مطلب 3701743

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