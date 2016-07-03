پنج نفر در گچساران به بیماری تب مالت مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ستار اسد پورظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورای سلامت گچساران افزود: تمام این افراد مبتلا به تب مالت ساکن روستا و دامدار هستند که دلیل بیماری آنها تماس با دامهای آلوده و استفاده از فراورده های لبنی این دامها گزارش شده است.

اسدپورتصریح کرد: در سال گذشته ۱۵ نفر در این شهرستان به بیماری تب مالت مبتلا شد.

وی با بیان اینکه هفت نفر از این تعداد افراد مبتلا به تب مالت دامدار بودند، گفت: تمامی این افراد بر اثر شیر جوشیده نشده به این بیماری مبتلا شدند.

وی تعداد افراد مبتلا به تب مالت در سال ۹۳ را ۲۷ نفر اعلام کرد و افزود: کاهش ابتلا به این بیماری نسبت به سالهای گذشته نشانگر کنترل کامل این بیماری در سطح شهرستان است.

اسد پور اظهار داشت: شیر خام در بسیاری از فروشگاه ها به صورت فله ای و بدون رعایت نکات بهداشتی و فارغ از نظارت کارشناسان مربوط عرضه می شود.

وی طولانی شدن دوره درمان و مقاومت دارویی را از عمده مشکلات درمان تب مالت عنوان کرد و گفت: تب و لرز و تعریق شبانه، درد مبهم عضلات و مفاصل، احساس ناخوشایند کمردرد، ضعف و بی حالی از جمله علائم بالینی تب مالت است.

فرماندار گچساران نیز در این نشست، به خرید دستگاه پاستوریزه کردن شیر از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این دستگاه روزانه یکهزار لیتر لبنیات پاستوریزه تولید می کند که این خود گام مهمی در خصوص سلامت و امنیت غذایی مردم است.

عبدالرحیم رحیمی گفت: بیش از ۱۰ میلیارد ریال در زمینه پاستوریزه کردن لبنیات از سوی این سرمایه گذار هزینه شده است.

رحیمی بیان کرد: وضعیت کشتارگاه دام این شهرستان در حال حاضر از نظر بهداشت و تجهیزات نگران کننده است و تمامی موارد باید هر چه سریعتر بررسی شود.

وی گفت: رهاسازی فاضلاب خام در زمین های کشاورزی، دفن غیربهداشتی ضایعات دام در اراضی همجوار، آلودگی شدید یرای آب و خاک و محیط زیست در منطقه ایجاد شده است.

رحیمی اظهار کرد: این اقدام واحد کشتارگاه موجب تجمع سگهای ولگرد و جانوران موذی شده و بوی تعفن منطقه را فرا گرفته بود.

فرماندار گچساران تصریح کرد: ساخت یک کشتارگاه استاندارد و برخوردار از شاخص های مطلوب فنی و بهداشتی از نیازهای اساسی این شهرستان محسوب می شود.

رحیمی گفت: متولیان امر موظف اند تا پایان هفته آینده موارد و گزارش ها این واحد صنعتی را به طور کارشناسی شده ارایه و دربرطرف کردن مشکلات موجود با همکاری دستگاه های ذی ربط تلاش کنند.

رحیمی گفت: در صورت رعایت نکردن بهداشت و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان این کشتارگاه تعطیل خواهد شد.