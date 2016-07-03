کارگاه ملی مدیریت بحران تیرماه امسال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید جدی ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان گلستان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرائی استان در گرگان برگزار شد، گفت: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که در معرض خطر است و از جامعه ای که مورد تهدید مخاطرات است انتظار می رود آمادگی خود را برای واکنش در وضعیت های بحرانی بالا ببرد.

جدی افزود: آمادگی یعنی ایجاد اطمینان برای اتخاذ تدابیر در وضعیت بحرانی، در واقع یعنی اینکه در وهله اول برداشت درستی از وضعیت بحرانی داشته باشیم و بتوانیم بحران را به طور صحیح و دقیق تجسم کنیم و در ذهن خود عادی سازی نداشته باشیم.

وی با اشاره به تعریف آمادگی گفت: آمادگی یعنی ایجاد اطمینان برای اتخاذ تدابیر در وضعیت بحرانی؛ در واقع یعنی در وهله اول برداشت درستی از وضعیت بحرانی داشته باشیم و بتوانیم بحران را به طور صحیح و دقیق تجسم کنیم.

مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به شناخت درست از وضعیت اضطراری، تدبیر و روشن بودن روش در مواجهه با مخاطرات و افزایش سطح هماهنگی را سه عامل در آمادگی نام برد.

جدی از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران کشور با حضور مدیران و مسئولان استان‌های مختلف خبر داد و گفت: این کارگاه آموزشی از ۲۰ تیرماه امسال به مدت ۴ روز با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در رامسر استان مازندران برگزار می‌شود.