۱۰۰ هزارنفر از مناطق عملیاتی آذربایجان غربی دیدن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل وحیدی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی راهیان نور آذربایجان غربی با بیان اینکه در تابستان امسال اردوهای راهیان نور آغاز شده است افزود: در حدود دو ماه آینده میزبان بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ۲۰ استان کشور در مناطق عملیاتی آذربایجان‌غربی هستیم.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز مانند سنوات گذشته نسبت به استقبال و میزبانی کاروان‌های راهیان نور اعزامی از مناطق مختلف کشورمان اقدام خواهد شد افزود: مقامات، تصمیم‌گیرندگان و دست‌اندرکاران امر به طور قطع امسال نیز مانند سنوات گذشته همکاری نزدیک، صمیمی و انقلابی خواهند داشت، تا از این رهگذر لحظه‌هایی توام با معنویت و آرامش برای مسافران و زائران فراهم شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تاکید بر مین‌روبی در مناطق عملیاتی استان عنوان کرد: اگر در مناطق عملیاتی استان برای کسی حادثه ‌ای رخ دهد، حلاوت و شیرینی تمامی زحمات هدر می‌رود و برای جلوگیری از این‌کار باید مین‌روبی شده و نقاط قرمز و زرد را مشخص کنیم.

ارومیه را مرکز ثقل این حرکت فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانست و گفت: به طور قطع اقشار مختلفی که با عنوان زائر مناطق عملیاتی به این استان وارد می‌شوند به شهرستان ارومیه نیز ورود پیدا می‌کنند بنابراین باید با همراهی دستگاه‌های مختلف برنامه‌های مناسبی برای آنها تدارک داده شود.

وحیدی با تاکید بر اینکه این قبیل حرکت‌های معنوی در ارتقای فرهنگ عمومی، نهادینه کردن فرهنگ ایثار شهادت، فداکاری و مجاهدت تا اندازه زیادی تاثیر مثبت و سازنده‌ای دارد، اضافه کرد: بنابراین در طول سال با همراهی مدیران و اقشار مختلف مردم در تلاش هستیم به این وسیله یاد و راه شهدای گلگون‌کفن را در استان و کشورمان زنده نگه داریم.

وی بر ضرورت همراهی نهادهای فرهنگی، ارزشی و اجتماعی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این قبیل مراسم‌ها تاکید و تصریح کرد: در این زمینه سازمان صدا و سیمای استان به سهم خود ایفاگر نقش کلیدی و موثر است، تا جایی که در راهیان نور تعطیلات نوروزی امسال ضمن اعزام اکیپ توانمند به مناطق عملیاتی نسبت به تولید فیلم مستند اقدام کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به فرصت حضور راهیان نور در استان گفت: باید از حضور مسافران راهیان نور در استان نهایت استفاده را در زمینه توسعه و رونق گردشگری استان داد.

جلیل جباری با اشاره به توانایی آذربایجان‌غربی در بحث گردشگری افزود: نباید فقط از مناطق عملیاتی استان بازدید شود بلکه باید از موزه‌ها، ابنیه تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و سایر استعدادهای گردشگری استان استفاده شود.

عضو شورای شهر ارومیه با اشاره به جانبازی‌های صورت گرفته در آذربایجان‌غربی اظهار داشت: جای‌جای استان نشان از مجاهدت‌های خاموش برای پاکسازی آن از عناصر ضد انقلاب است.

وی با تاکید بر جنایات بی‌شمار ضد انقلاب در آذربایجان‌غربی تصریح کرد: وقتی که در عراق یا سوریه تروریست‌های داعش عملی انجام می‌دهند همگان از آن مطلع شده و آن را محکوم می‌کنند.

سیدهادی ذاکر با اشاره به پاسداشت شهدای آذربایجان‌غربی افزود: اگر امروز در معرفی رشادت‌های صورت گرفته به نسل جوان موفق عمل نکنیم هویت انقلاب زیر سوال می‌رود و باید تمامی جنایات ضد انقلاب با حفظ موقعیت آن و بهترین شبیه‌سازی صحنه به دیگران بیان شود.