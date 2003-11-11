معاونت سينمايي: ما تلاش كرديم!

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"، ساعتي پيش روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد: " سينما " شقايق" بابلسر با تلاش اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي مجددا بازگشايي شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين سينما فعاليت مجدد خود را با مديريت شهرداري بابلسر از روز سه شنبه 13 آبان ماه با نمايش فيلم "عروس خوشقدم" از سر گرفت. اين سينما با 650 صندلي و درجه كيفي يك، تنها سينماي موجود در شهر بابلسر محسوب مي شود."

در حالي روابط عمومي باز گشايي سينماي فوق را به حساب تلاش اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي گذاشته كه شهردار بابلسر در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، هرگونه همراهي معاونت سينمايي را در بازگشايي سينما " شقايق " رد كرد.

" محمد ولي آقا بابا پور" شهردار بابلسر به خبرنگار هنري "مهر" گفت: چندي پيش ما باخبر شديم كه تنها سينماي شهر بابلسر به علت مشكلات مالي تعطيل شده است و با توجه به اين كه اين سينما تنها سينماي شهر بود و وجود آن براي پر كردن اوقات فراغت جوانان شهر لازم بود، حاضر شديم كه سوبسيد بدهيم، ولي اين سينما حفظ بشود. از زماني كه قرارداد بسته يم، اعلام كرديم كه تا اطلاع ثانوي بليت سينما به صورت نيمه بها عرضه شود. هدف ما هم فقط راه اندازي سينماست وفعلا دنبال منافع مادي نيستيم.

شهردار بابلسر در مواجهه با اين پرسش كه معاونت سينمايي وزارت ارشاد چه كمكي براي راه اندازي اين سينما كرده، تصريح كرد: تا اين لحظه به جز شوراي شهر و شهرداري بابلسر هيچ كسي دخالت و كمكي نكرده است.

از سوي ديگر " پورعبدالله "، مدير اين سينما هم در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"، با تاييد سخنان شهردار هرگونه همكاري ارشاد را براي راه اندازي اين سينما رد كرد.

لازم به توضيح است كه سينما " شقايق " پس از انقلاب اسلامي توسط سپاه پاسداران شهرستان بابلسر ساخته شده وهم اكنون نيز تحت مالكيت اين ارگان است.

اين سينما از دهم شهريور 82 يعني تنها ده روز پس از انتصاب شهردار جديد به علت مشكلات مالي تعطيل شد؛ تا آن كه در سيزدهم آبان ماه، يعني هفت روز پيش با تصويب شوراي شهر، شهرداري اين سينما را از سپاه پاسداران اجاره كرد و آن را با بليط نيمه بها بازگشايي كرد.

اكنون ارسال خبر تحريف شده از سوي روابط عمومي معاونت سينمايي آن هم پس از گذشت هفت روز از اين ماجرا و به حساب خود واريز كردن افتخار آن به چه معناست؟