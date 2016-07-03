فوتبال اردبیل به‌ نقد کارشناسانه مطبوعات نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش شامگاه در نشست مشترک با خبرنگاران ورزشی نویس اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر فوتبال بیش از گذشته به‌نقد و جامعه بیش از گذشته به خبرنگاران ورزشی نیازمند است.

وی با اشاره به سختی کار ثبت تمامی وقایع توسط ورزشی نویس ها اضافه کرد: هیئت فوتبال استان در تحلیل مسائل مرتبط با فوتبال و کارکرد این هیئت همواره به دیده احترام با رسانه‌ها برخورد داشته است.

رئیس هیئت فوتبال استان متذکر شد: برخی خبرنگاران به حدی مطالب گیرا و کارشناسی طرح کرده‌اند که تبدیل به برنامه شده و مورد استفاده هیئت و کارکنان آن قرار گرفته است.

نوتاش افزود: در عین حال برخی نقدها با غرض‌ورزی همراه بوده که در مقابل نه تنها جوابیه ندادیم بلکه با رویکرد مثبت مورد بررسی قرار گرفته است.

وی خبرنگاران ورزشی را از ارکان توسعه فوتبال استان دانست و تأکید کرد: با حذف خبرنگار ورزشی نمی‌توان در ورزش به توسعه پایدار رسید و لازم است فوتبال نویس ها بیش از این به تحلیل مشکلات فوتبال استان بپردازند.

رئیس هیئت فوتبال استان با تأکید به اینکه فوتبال اردبیل در سال‌های اخیر جایگاه مناسبی داشته اما امسال از لیگ دسته یک به دسته دو سقوط کرد، متذکر شد: برخی این سقوط را دستاویزی قرار داده‌اند که تمامی ساختارهای فوتبال استان را زیر سؤال ببرند.

نوتاش تأکید کرد: این در حالی است که اصلاح ساختار فوتبال ضروری است و این مهم به واسطه قلم و تلاش خبرنگاران امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در صورتی که ساختارها اصلاح شود می‌توان در وضع پایه به جایگاه مطلوب رسید و در ادامه زمینه جذب اسپانسر را فراهم ساخت.

رئیس هیئت فوتبال استان در خصوص این ادعا که بزرگ‌ترین مشکل فوتبال استان نبود حامی مالی است، ادامه داد: هر چند حامی مالی از ارکان مهم است اما بهانه قراردادن آن خود بازدارنده خواهد بود.

به گفته نوتاش لازم است با همت خبرنگاران ورزشی تمامی ابعاد فوتبال استان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و زوایای رشد آن مطرح شود.