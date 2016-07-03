به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرانسه یکشنبه شب با نتیجه ۵ بر ۲ از سد ایسلند در «استادو فرانس» سنت دنیس گذشت.

گل اول آبی پوشان میزبان را «اولیویه ژیرو» به ثمر رساند. مهاجم فرانسه که گل اول رقابتهای یورو هم به نام وی ثبت است در موقعیت تک به تک موفق شد دروازه «تور هالدرسون» را باز کند.

هشت دقیقه بعد «پل پوگبا» با پروازی بلند فرانسه را دو بر صفر پیش انداخت. خروس ها که با این دو گل زودهنگام مطمئن شده بودند مقابل ایسلند غافلگیر نمی شوند، به بازی هجومی خود ادامه دادند و در دقیقه ۴۳ یک بار دیگر موفق شدند توسط «دیمیتری پایت» به گل برسند.

بازی در آستانه اتمام در نیمه نخست بود که «آنتونیو گریزمان» در موقعیت تک به تک با دروازه بان ایسلند با یک ضربه چیپ گلزنی کرد.

«کولبین سیگورتسون» در دقیقه ۵۶ موفق شد یکی از گل های خورده را جبران کند و کورسوی امیدی در دل هواداران ایسلندی روشن کند اما تنها سه دقیقه بعد «اولیویه ژیرو» با یک ضربه سر، گل دوم خودش و گل پنجم فرانسه را وارد دروازه مردان یخی کرد.

ایسلندی ها دست از سختکوشی برنداشتند و بار دیگر دروازه تیم میزبان را باز کردند. «برکر بیارناسون» در دقیقه ۸۴ برای ایسلندی ها گلزنی کرد.

فرانسه با این پیروزی حریف تیم ملی آلمان در مرحله نیمه نهایی شد. این بازی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.