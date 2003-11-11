بازتاب گسترده گفتگو هاي تهران - مسكو در رسانه هاي روسيه

وابسته مطبوعاتي سفارت ايران در مسكودر گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازتاب گسترده سفرروحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در مطبوعات و رسانه هاي روسيه گفت : اظهارات پوتين درديداربا روحاني درباره حق مسلم ايران درغني سازي اورانيوم براي مقاصد صلح آميزواستقبال ازتعليق موقت فرايند غني سازي اورانيوم و همچنين استقبال وي از سفر به تهران ونيزسخنان ايوانف وزيرامور خارجه روسيه مبني براينكه علي رغم همه تنشها ، پرونده ايران بايد بسته شده تلقي شود، درمطبوعات اين كشور بازتاب گسترده اي داشته است.

وي درمورد تفاسير رسانه ها درپيش بيني نتيجه نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : مطبوعات روسيه با اشاره به تاثير پيشينه روابط ايران و آمريكا بر پرونده هسته اي ايران ، بر تقويت موضع روسيه براي ميانجي گري و استفاده بهتر از نفوذ روسيه در شوراي حكام به نفع ايران تاكيد دارند.

اسكندري افزود : صبح امروز دور دوم مذاكرات دبيران شوراي عالي امنيت ايران و روسيه انجام شد كه حاكي از فشردگي و تنوع مذاكرات است .

آقاي حسن روحاني بعدازظهرامروز مسكو را به مقصد تهران ترك خواهد كرد . دبير شوراي عالي امنيت ملي در سفر سه روزه به روسيه با رييس جمهور، وزيرامورخارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي اين كشوردرباره مسائل و همكاريهاي هسته اي ، منطقه اي وامنيتي گفتگو كرد.