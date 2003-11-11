تداوم خشونت در فلسطين و عراق موجب شعله ور شدن افراطي گري مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، ملك عبدالله دوم پادشاه اردن درگفتگو با روزنامه الراي العام كويت درمورد اينكه آيا عمليات شهادت طلبانه به مساله فلسطين و نقشه راه ضربه وارد كرده است و آيا گروههايي مانند حماس و جهاد مي توانند به فرايند سازش كمك كنند ، گفت : هر بار كه عمليات انتحاري (شهادت طلبانه ) روي مي دهد ، بهاي آن را ملت مظلوم فلسطين مي پردازند و چند برابر اسراييلي ها ، فلسطيني ها كشته مي شوند ، خانه هاي فراواني از آنها توسط اسراييل تخريب مي شود و نظاميان اسراييل به شهرهاي فلسطيني حمله مي كند ، واقعيتي كه بايد درك كنيم اين است كه عمليات انتحاري منجربه همبستگي ملتهاي جهان با اسراييل شده است در حالي كه امروز موضع عربي در ضعيف ترين وضع خود قرار دارد . گروههاي اسلامي فلسطيني بايد به دولت فلسطين براي گسترش كنترل خود بر مناطق فلسطيني كمك كنند زيرا بدون كنترل اين مناطق توسط دولت هيچ مجالي براي از سرگيري روند صلح وجود نخواهد داشت .

پادشاه اردن گفت : جهان بعد از11 سپتامبر تغيير كرده است و موازنه هاي قدرت به طور كلي اختلاف پيدا كرده اند و ما بايد از دين خود و اسلام صحيح كه جنبش هاي افراطي به دنبال ربودن آن هستند، دفاع كنيم.

ملك عبدالله دوم افزود: ما مي دانيم كه بسياري از جوانان عرب منطقه دچار سرخوردگي و نااميدي شده اند ، آنها در قرن 21 كه قرن پر از اميد است ، از فرصتهاي شغلي محروم هستند ، آنها به دليل نبود توسعه و اصلاحات ، احساس تلخي درمورد ادامه اشغال فلسطين توسط اسراييل دارند وبسياري ازآنها درجلوگيري ازاين ظلم ، احساس شكست مي كنند .

پادشاه اردن اجراي طرح نقشه راه را تنها وسيله قدرتمند براي خروج از بحران كنوني خواند.

پادشاه اردن اعلام كرد: ازاحمد قريع نخست وزيرتشكيلات خودگردان خواستم ، پيشنهادهايي را كه مي توان براي خروج از بحران كنوني در مناطق فلسطيني به آمريكا ارائه كرد ، مطرح كند ، زيرا آمريكا تنها درصورت حل مساله امنيتي از سوي فلسطيني ها در مساله صلح دخالت خواهد كرد.

ملك عبدالله گفت : ما براي از سرگيري روند صلح و بازگرداندن آن به مسير صحيح آن نياز به شجاعت و جسارت داريم.

پادشاه اردن، تداوم خشونت درفلسطين و عراق را موجب شعله ور شدن افراطي گري خواند.

پادشاه اردن در مورد عراق گفت : آمريكايي ها تا زمان تشكيل يك دولت و حكوت قدرتمند كه توسط مردم عراق انتخاب شود، در عراق مي مانند.

وي با بيان اينكه صدام ديگر فرصتي براي بازگشت به قدرت در عراق ندارد ، ابرازعقيده كرد،عراق جديد بر اساس دموكراسي شكل مي گيرد و يك حكومت منتخب از اجماع عراقي ها تشكيل خواهد شد.

ملك عبدالله گفت : عراق به صحنه اي براي جنگ بر ضد گروههاي تروريستي تبديل شده است ، زيرا آنها بعد از آنكه احساس كردند در كشورهاي دنيا محاصره شده اند به عراق پناه بردند، لذا عراق نياز به حكومت قدرتمند و ارتش نيرومند براي حفظ امنيت و حمايت از ملت خود دارد.

وي درعين حال از انحلال كامل ارتش عراق بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اين تصميم انتقاد كرد و گفت : انحلال ارتش و موسسات دولتي درعراق ، تصميم به جائي نبود به ويژه اينكه بيش از 60 درصد عراقي ها در ارتش و ادارات دولتي كار مي كردند و متاسفانه همه بيكار شده اند.

پادشاه اردن درادامه مدعي شد: شماري از شخصيتها و هيات هاي عراقي كه به اردن سفر كرده اند ، پيشنهاد بازگشت رژيم پادشاهي را به عراق مطرح كردند.

وي تاكيد كرد: اردن هرگز در اراده و تصميم گيري ملت عراق دخالت نخواهد كرد زيرا اين ملت عراق هستند كه تصميم مي گيرند حكومتشان جمهوري باشد يا پادشاهي .

پادشاه اردن نگراني خود را از فدرالي شدن عراق به ويژه اگر بر اساس پايه هاي قومي و نژادي باشد، ابراز كرد.

وي در مورد احتمال ميانجي گري اردن براي جلوگيري ازاجراي قانون مجازات سوريه ازسوي آمريكا گفت : اردن با تهديد و تحريم سوريه مخالف است و ما اميدواريم كه طرفين آمريكايي و سوري بتوانند تمام موانعي كه روابط آنها را تيره كرده است ، از پيش رو بردارند.

پادشاه اردن گفت : سوري ها آمادگي گفتگو در اين زمينه و بررسي تمام مسائل دو جانبه را دارند و اگر هر دو طرف از راه گفتگو وارد شوند، هيچ مساله سياسي لاينحل نخواهد ماند.

ملك عبدالله مدعي شد: در بوش ، پاول و اعضاي كنگره و هيات حاكمه آمريكا ، انديشه هاي مثبتي در مورد نگاه آنها به آينده روابط با خاورميانه مشاهده كرده ام.

وي گفت : اينكه جرياني درداخل هيات حاكمه آمريكا وجود دارد كه جز با جنگ آشكار تعامل ديگري با خاورميانه قائل نيست ، بيانگر موضع حقيقي آمريكا نمي باشد زيرا بوش و پاول به خوبي اين نكته را درك مي كنند كه حل درگيري عربي ، اسراييلي تنها در تشكيل كشور مستقل فلسطيني در كنار دولت اسراييل و همزيستي مسالمت آميز آن با همسايگان عربش ميسر خواهد بود.

وي در مورد اوضاع داخلي اردن و دليل كوتاهي عمر دولتها دراين كشور گفت : احزاب سياسي همچنان دراردن پراكنده هستند ، هنگامي كه بتوانيم احزاب قدرتمند و داراي برنامه هاي ملي و اقتصادي و اجتماعي ايجاد كنيم آن گاه با اطمينان مي توان گفت كه عمر دولتها بيش از يك سال خواهد شد.



