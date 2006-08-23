راهزني دوم شركت رومانيايي خنثي شد / خبر تصرف دكل حفاري نفتي متعلق به روماني دروغ است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، آصفي در خصوص اخبار منتشره درزمينه تصرف يك دكل حفاري نفتي متعلق به روماني گفت: اين اخبار جو سازي رسانه اي و خلاف واقع بوده بلكه شركت رومانيايي درتداوم اقدام غير قانوني اوليه (خارج كردن برخي ازتجهيزات حفاري از منطقه فعاليت)، امروز در صدد راهزني دوم بود كه به موقع نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در منطقه وارد عمل شدند و اجازه ندادند چنين اقدامي صورت بگيرد و اقدام غير قانوني آنهارا خنثي كردند.

وي افزود: همكاري شركت هاي خصوصي و تخصص روماني و جمهوري اسلامي ايران در حوزه نفتي به ويزه حفاري سابقه چندين ساله دارد اخيرا برخي اختلافات حقوقي بين طرفين از طريق مذاكره حل و فصل نشده است و طرفين براي احقاق حقوق خود به مراجع قضايي مراجعه كرده اند و اقدامات انجام شده صرفا جنبه قضايي و حقوقي دارد و درراستاي تامين منافع هر يك از دو طرف نزد مراجع قضايي در دست پيگيري است.

سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: ادارات وسازمانهاي دولتي دراين مساله نقشي نداشته و از نظر مقررات قانوني امكان تاثير گذاري براختلافات طرفين را ندارند لذا بهتر است برخي خبرسازي ها كه درافكارعمومي ايجاد شبهه مي كند، پرهيز شود واجازه داده شود پرونده رويه قضايي خود را تا حل و فصل نهايي بر اساس مقررات قانوني و حقوقي طي كند.