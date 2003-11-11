ناوگان موتور سيكلت كشور در روز بيش از پنج ميليون ليتر بنزين مصرف مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس گروه مطالعات و گزينش فناوري در ناوگان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور گفت: برآورد حجم بنزين مصرفي توسط ناوگان موتورسيكلت در سال 82 بيش از 5/5 ميليون ليتر در روز است.

رامين رحيميان ، سهولت توليد وعرضه موتور سيكلت درمقايسه با خودرو را موجب افزايش آمار ناوگان موتورسيكلت دركشور دانست و پيش بيني كرد در سال 1382 تعداد موتور سيكلت ها از مرز يك ميليون دستگاه فراتر رود.

وي افزود: اين موتور سيكلتهاي مونتاژ شده با مصرف سوخت بالاي خود در نهايت منجر به افزايش تصاعدي نرخ رشد مصرف نزين ناوگان مي شود.

به گفته كارشناسان، ناوگان موتور سيكلت فعال كشور به دليل قدمت تكنولوژي ، فرسودگي بيش از حد ، فقدان قوانين كنترل محصولات توليدي ، عدم كيفيت محصولات عرضه شده به بازار و رشد فزاينده تقاضاي بازار و همچنين افزايش سهم استفاده از موتورسيكلت در بخش حمل ونقل به يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي تبديل شده است.

رييس گروه مطالعات و گزينش فناوري درناوگان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور خاطر نشان كرد: در راستاي كاهش مصرف انرژي در ناوگان موتورسيكلت و با هدف اصلاح و ارتقاي كيفي صنعت موتور سيكلت ايران مناقصه توليد موتورسيكلت منطبق با تكنولوژي روز جهان از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت درحال برگزاري است.

وي گفت: جدا از بحث انتقال تكنولوژي و كاهش نرخ رشد مصرف بنزين، يكي از اهداف اصلي طرح توليد موتورسيكلت با تكنولوژي روز، ايجاد زمينه جايگزيني موتور سيكلت هاي دو زمانه پرمصرف و آلاينده با محصولات كم مصرف با آلايندگي بسيار پايين است.