اردن و پاكستان خواستار عقب نشيني رژيم صهيونيستي از لبنان شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، پاكستان و اردن خواستار عقب نشيني فوري نيروهاي نظامي اسرائيل از لبنان شده و بر ضرورت حل عادلانه مسئله فلسطين به هدف تضمين صلح و ثبات در منطقه تاكيد كردند .

پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان در پي نشست خود با عبدالله دوم شاه اردن در اسلام آباد در كنفرانس مطبوعاتي مشتركي اظهار داشت: ضروري است اسرائيل نيروهاي خود را از لبنان خارج كند و حاكميت به صورت فوري به دولت لبنان بازگردد تا بتوان ريشه هاي مشكلات پي در پي خاورميانه را بررسي و حل وفصل كرد.

رئيس جمهوري پاكستان ابراز اميدواري كرد كه قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به دولت و ملت لبنان براي بازسازي خرابي هاي ناشي از ماشين جنگي اسرائيل كمك كند. وي همچنين همبستگي كامل كشورش با لبنان را در اين زمينه اعلام داشت.

دو طرف همچنين بر حل عادلانه مسئله فلسطين به عنوان اولين گام ضروري براي برقراري صلح و ثبات در منطقه تاكيد و اشاره كردند كه اين امر تنها از طريق عقب نشيني اسرائيل از همه اراضي اشغالي فلسطيني امكان پذير است.

از سوي ديگر، عبدالله دوم با رد تكيه بر راه حل هاي يكجانبه تاكيد كرد كه كشورش مصرانه در زمينه احياي روند مذاكرات صلح بين دو طرف فلسطيني و اسرائيلي و پيشبرد آن براي رسيدن به راه حلي نهايي به هدف پرهيز از هرگونه درگيري هاي ديگري در آينده كار مي كند.

وي گفتگوهاي خود با مشرف را "دوستانه و سازنده" توصيف كرد و گفت كه راه هاي تقويت روابط دوجانبه در زمينه هاي مختلف و تحولات منطقه اي و بين المللي مورد علاقه را بررسي كرده است.

شاه اردن همچنين از "نقش آفريني بزرگ" پاكستان در استحكام امنيت و ثبات در منطقه قدرداني كرد.

عبدالله دوم روز سه شنبه براي ديداري رسمي و گفتگو درباره آخرين تحولات منطقه اي به پاكستان سفر كرد.