برنامه بلند مدت فوتسال قرار گرفتن در جمع چهار تيم برتر جهان است/ دو بازي دوستانه با اسپانيا برگزار مي كنيم

حسين شمس سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان در گفتگوي اختصاصي با خبرنگارمهر با بيان مطلب فوق اظهار داشت : تيم اميد مهرماه دو بازي دوستانه به صورت رفت و برگشت با تيم ملي ايتاليا انجام خواهد داد و تيم بزرگسالان نيز بهمن ماه دو بازي رفت و برگشت با اسپانيا برگزارخواهد كرد. ضمن اينكه مابقي ديدارهاي تداركاتي مان را فدراسيون هماهنگ خواهد كرد.

وي افزود: مصمم هستيم تا دركوتاه مدت قهرماني ازدست رفته خود را از ژاپن پس بگيريم و طي فرآيندي دوساله به جام جهاني صعود كنيم و در شش سال آينده جزو چهار تيم برترجهان قرار بگيريم. با اين حساب اهداف كوتاه مدت ما پس گرفتن عنوان قهرماني از ژاپني هاست ، اهداف ميان مدت صعود از گروه خود درجام جهاني است و دربلند مدت به قرارگرفتن در بين چهار تيم برتر جهان چشم دوخته ايم.

شمس به ناكامي هاي ايران در بازي هاي آسيايي گذشته اشاره كرد و متذكر شد : در ناكامي هاي ايران جورانديرو تنها يك درصد مقصر بود و99 درصد مابقي متوجه مسئولاني بود كه به وي بازيكنان درستي را معرفي نكرده بودند كه درغير اين صورت قطعا وي موفق مي شد.

وي با تاكيد برحمايت خود ازجورانديرو افزود : وي بسيار مربي خوبي است كه درجاي خود فرد شايسته اي به حساب مي آيد. او تا پايان سال 2008 با تيم ملي با عنوان سرمربي قرارداد دارد لذا به هيچ عنوان امكان تغيير وي درسمتي غير ازسرمربيگري نبود و درصورت هرگونه تغيير فدراسيون از سوي فيفا متحمل جريمه هاي سنگيني مي شديم.

شمس ادامه داد : گناه جورانديرو مسلط نبودنش به زبان فارسي بود تا آنجا كه بازيكنان عليه وي مصاحبه مي كردند و در مقابل او رفتاري غير از اين داشتند. هر چند هيچ ضمانتي وجود ندارد كه همين مصاحبه ها عليه من نيز صورت نگيرد.

وي وضعيت گذشته تيم ملي را فوق العاده لجام گسيخته اعلام كرد و گفت : تيم ملي نياز به يك بازنگري اساسي به لحاظ فني و اخلاقي دارد كه من در ماه اول اين تغييرات را صورت خواهم داد. ضمن اينكه بازيكناني را به صورت مشروط به تيم ملي دعوت كرده ام .



سرمربي تيم ملي كشورمان دور جديد تمرينات را عرصه اي براي احقاق حق بازيكنان شايسته دانست و گفت: طي شش سال گذشته تحولاتي درفوتسال رخ داده بود كه طي آن برخي از بازيكنان به حق خود نرسيدند لذا با دعوت از تمامي شايستگان،شرايط رقابت را دوباره در تيم ملي فوتسال فراهم آورده ام و با دعوت از 32 بازيكن در چهار پست راس ، طراح و دو بازو زمينه را براي احقاق حق شايسته ها آماده كرده ام به نحوي كه عدالت كاملا رعايت شود و تبعيضي پيش نيايد.

وي برشايستگي بازيكنان دعوت شده به اردو تاكيد كرده و گفت : براي من سن به هيچ لحاظ ملاك نبوده و نگاهي به شناسنامه بازيكنان نداشته ام هر چند كه درگذشته از سوي برخي مسئولان ما در كميته فوتسال به اسم جوانگرايي بازيكناني به تيم ملي آمدند كه جانشينان شايسته اي در داخل كشور داشتند تا آنها مجبور به عزيمت به تركمنستان شوند.

شمس در قسمت ديگري از صحبتهاي خود در خصوص پيشنهاد برخي تيم هاي ليگ برتر براي احداث فدراسيون فوتسال متذكر شد : ما به علت اينكه به صورت آماتور كار خود را دنبال مي كنيم و زير نظرFIFA فعاليت داريم نمي توانيم صاحب فدراسيون شويم چراكه در خود فيفا فوتسال به صورت يك كميته مديريت مي شود به همين علت فدراسيون فوتسال طبق قانون براي ما غيرقابل تشكيل است.

وي تشكيل فدراسيون فوتسال را دربرخي كشورهاي آسيايي تكذيب كرد و گفت : اينكه دركشورهاي آسيايي فدراسيون فوتسال تشكيل شده به هيچ عنوان صحت ندارد و فقط سه كشورايتاليا ، برزيل و اسپانيا در جهان داراي فدراسيون هستند .

وي براي بهبود شرايط موجود فوتسال افزايش دامنه اختيارات كميته فوتسال را پيشنهاد كرد و گفت : قطعا با اين شرايط به وضعيت مطلوبي دست خواهيم يافت .

سرمربي تيم ملي كشورمان همچنين از وضعيت زمين هاي موجود در جريان برگزاري ليگ برتر ابراز ناخرسندي نمود و گفت : طبق قانون زميني كه طول و عرض آن كمتر از 20 در 40 متر باشد فاقد شرايط برگزاري مسابقه است كه زمين بازي هاي راه ساري دقيقا 10 متر طولش از عرض آن كمتر است و چند سال است كه آنها با وجود زمين هاي مناسب در شهر خود از اين سالن غيراستاندارد استفاده مي كند.

وي افزود : بايد از سوي فدراسيون فشار بيشتري به تيم هاي خاطي وارد شود و با اعزام نماينده به اين مكان ها تذكراتي جدي داده شود والا درهمان شرايط آماتورباقي خواهيم ماند.