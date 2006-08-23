نشست "در قلمرو انديشه هاي امام صدر" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، نشست "در قلمرو انديشه هاي امام موسي صدر" هفتم شهريور با حضور دكتر مهدي محقق، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و دكتر عبدالله نصر برگزار مي شود.

اين نشست ساعت 17 در شهر كتاب واقع در خيابان حافظ شمالي برگزار مي شود.