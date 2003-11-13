رضا داد: بايد هسته مطالعاتي مناسبي را در امور جشنواره ها و بين الملل فارابي تشكيل دهيم

خبرگزاري " مهر " :اين روزها جاي خالي جشنواره كشورهاي اسلامي احساس مي شود و بحث برگزاري چنين جشنواره اي مطرح است نظر شمار راجع به اين موضوع چيست ؟

عليرضا رضا داد : دو تجربه در اين زمينه وجود دارد ، يكي برگزاري جشنواره هاي تلويزيوني كشورهاي اسلامي است و ديگري طرحي كه ظاهرا زمان جناب آقاي داد براي برگزاري جشنواره فيلم كشور هاي اسلامي مطرح شده بود و نمي دانم به چه دلايلي اجرا نشد . ما سابقه اي در فارابي دراين مورد نداشتيم. اگر هم هست من در جريان نيستم ولي با طرح اين مسئله بررسي آن را در دستور كار قرار داديم. البته خوب است كه شما كسب نظرات خود را ادامه دهيد تا با نظرات مختلف آشنا شويم . زمينه هايي هم در كشور هاي اسلامي وجود دارد مثلا آقاي كمال العارفين هم در جشنواره آسيا پاسيفيك به اهميت اين مسئله اشاره كرده بود. ( "مهر ": اين اظهار نظر در پي نظر سنجي خبرگزاري مهر انجام شد ) گمان مي كنم طرح آقاي داد هم همزمان با برگزاري اجلاس سران كشورهاي اسلامي بوده باشد . به هر حال طرح مسئله اي از سوي شما ارزشمند است و طرح اين جشنواره كاري مفيد و قابل مطالعه است .

ما در فارابي سابقه اي درمورد جشنواره فيلم كشورهاي اسلامي نداشتيم. اگر هم هست من در جريان نيستم ولي با طرح اين مسئله بررسي آن را در دستور كار قرار داديم خودتان شناختي از سينمايي كشورهاي اسلامي داريد؟

تاحدودي

كدام كشورها را مي شناسيد؟

سوريه ، لبنان و مصر

بنابراين اولين گام براي رسيدن به نتيجه مطلوب جمع آوري اطلاعات و ايجاد شناخت كافي ست؟

بله شناخت از وضعيت دقيق سينماي كشورهاي اسلامي گام اوليه است. بايد ديد كه ظرفيت توانايي و پتانسيل سينمايي كشورهاي اسلامي چيست و چقدر است. مي توانيم يك جشنواره مناسب طراحي كنيم. اگر مجموع فيلم هاي حاضر در جشنواره ضعيف باشند رفته رفته از گردونه جشنواره هاي فرهنگي تاثير گذار دنيا خارج مي شود و شايد به جاي يك حركت مثبت فرهنگي به يك حركت منفي ضد فرهنگي تبديل شود.

بايد گروه ويژه بررسي اين طرح تشكيل شود البته در اين طرح حتي مي شود جشنواره كشورهاي اسلامي را از جشنواره هنرمندان مسلمان تفكيك كرد ممكن است مذهب رسمي يك كشور اسلام نباشد ولي مسلما هنرمندان مسلمان در سراسر دنيا فعال هستند.

بايد روي اين موضوع قابل توجه كار شود و جنبه هاي مثبت و منفي آن بررسي شود. در يك نگاه مي توان گفت برگزاري جشنواره فيلم كشورهاي اسلامي نتايج مثبت بسياري دارد حداقل اينكه اگر بصورت غير رقابتي برگزار شود، باب ارتباط بين كشورهاي اسلامي را بازي كند و اين همان نكته مورد نياز ميان كشورهاي اسلامي است.



باتوجه به اينكه طرح مورد توجه شما قرار گرفته بنياد سينمايي فارابي به عنوان بازوي اجرايي معاونت سينمايي چه ميزان از امكانات خود را براي عملي شدن آن اختصاص خواهد داد؟

ما بايد اين طرح را به يك پروژه مطالعاتي تبديل كنيم. رسانه ها نيز مطالبي را براساس افكار عمومي و متخصصان ارايه كنند. ما نيز هسته مطالعاتي مناسبي را در امور جشنواره ها و بين الملل تشكيل دهيم تا ظرفيت ها ، قابليت ها وتوانايي ها ، نقاط مثبت و منفي و اشكال متفاوت قابل اجراي جشنواره را به عنوان طرح ارايه كنند و براساس آن تصميم گيري كنيم.



