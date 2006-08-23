  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۰۹

رقابتهاي كاراته قهرماني جوانان و اميد آسيا- سنگاپور

23 كشور در جام هشتم به ميدان مي روند

23 كشور در جام هشتم به ميدان مي روند

هشتمين دوره رقابتهاي كاراته جوانان و اميد قهرماني آسيا با حضور نمايندگان 23 كشور صبح فردا در سنگاپور آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر تيم ملي ايران بامداد دوشنبه با تركيبي كامل در دو رده سني و در دو بخش كاتا و كوميته تيمي و انفرادي راهي اين مسابقات شد و پس از 15 ساعت طي مسير وارد سنگاپور شد. تيم ايران در هتل "اكريت" اقامت داشته و تاكنون 4 جلسه تمرين را در ورزشگاه محل برگزاري مسابقات انجام داده است. ورزشگاه "شواين چنگ" از صبح جمعه ميزبان نمايندگان 23 كشور آسيايي است كه خود را به سنگاپور رسانيده اند.

طبق برنامه اعلام شده مسابقات با انجام رقابتهاي كاتا در دو بخش تيمي و انفرادي آغاز مي شود كه يوسفي صدر، مرداني و چيت ساز در بخش تيمي و شاهچراغي به همراه حقيقي در بخش انفرادي نمايندگان ايران خواهند بود. شنبه مسابقات رده سني جوانان و روز يكشنبه در آخرين روز مسابقات تيمي و انفرادي اميدها برگزار مي شود.

کد مطلب 370284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها