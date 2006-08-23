23 كشور در جام هشتم به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار مهر تيم ملي ايران بامداد دوشنبه با تركيبي كامل در دو رده سني و در دو بخش كاتا و كوميته تيمي و انفرادي راهي اين مسابقات شد و پس از 15 ساعت طي مسير وارد سنگاپور شد. تيم ايران در هتل "اكريت" اقامت داشته و تاكنون 4 جلسه تمرين را در ورزشگاه محل برگزاري مسابقات انجام داده است. ورزشگاه "شواين چنگ" از صبح جمعه ميزبان نمايندگان 23 كشور آسيايي است كه خود را به سنگاپور رسانيده اند.

طبق برنامه اعلام شده مسابقات با انجام رقابتهاي كاتا در دو بخش تيمي و انفرادي آغاز مي شود كه يوسفي صدر، مرداني و چيت ساز در بخش تيمي و شاهچراغي به همراه حقيقي در بخش انفرادي نمايندگان ايران خواهند بود. شنبه مسابقات رده سني جوانان و روز يكشنبه در آخرين روز مسابقات تيمي و انفرادي اميدها برگزار مي شود.