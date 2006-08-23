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۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۴

وزير بهداشت در گفتگوي اختصاصي با مهر عنوان كرد :

لزوم تربيت نيروي انساني متخصص در فناوري هاي نوين / دستيابي مراكز تحقيقاتي علوم نوين به توليدات صنعتي

لزوم تربيت نيروي انساني متخصص در فناوري هاي نوين / دستيابي مراكز تحقيقاتي علوم نوين به توليدات صنعتي

ايران از نيروي انساني متخصص به عنوان مهمترين سرمايه براي تكنولوژي هاي جديد دارويي برخوردار است و در اين زمينه بايد برنامه ريزي بيشتري نيز صورت گيرد زيرا با وجود نيروي متخصص با انگيزه پيشرفت علمي كشور ميسر خواهد شد.

دكتر "كامران باقري لنكراني" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص پيشرفت هاي كشور در بخش تكنولوژي هاي جديد دارويي خاطرنشان كرد: خوشبختانه كشور ما همگام با پيشرفت هاي روز دنيا در اين زمينه حركت كرده است و هم اكنون مراكز تحقيقاتي متعددي با محوريت بحث نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي در كشور تأسيس شده اند كه برخي از آنها به توليدات صنعتي نيز دست يافته اند.

وزير بهداشت يادآور شد: مسيري كه كشور در زمينه تكنولوژي هاي جديد در علوم دارويي طي مي كند راه روشني است و علي رغم اينكه اين علوم جزء علوم جديد در دنيا محسوب مي شوند خوشبختانه دانشمندان ايراني به سرعت توانسته اند به اين علم دست يابند.

وي تأكيد كرد: فعاليت دانشمندان ايراني موجب مي شود تا در آينده بسيار نزديكي فاصله مان را با دنيا كم كنيم و حرف هاي نو خودمان را به دنيا ارائه دهيم.

کد مطلب 370288

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