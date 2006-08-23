معناي از كف رفته و معصوميت تباه شده زندگي در يك داستان

به گزارش مهر، در يكصد و شصت و ششمين نشست هفتگي كانون ادبيات كه روز گذشته به نقد و بررسي مجموعه داستان " شعر به انتظار تو" نوشته علي موذني اختصاص داشت .حسن ميرعابديني - پژوهشگر و منتقد ادبيات داستاني - با بيان اين مطلب گفت: نثر جوان و پرطراوت و طنز پوشيده در داستان ها از ويژگي هاي داستان هاي خوب اين مجموعه است . برخي از داستان ها تاملات و انديشه هاي نويسنده درباره داستان نويسي است كه داستان هاي " مريم ها " و " غلامحسين ساعدي " از آن جمله اند.

ميرعابديني درباره ديگر داستان هاي اين مجموعه گفت: بخشي از داستان ها ، داستان هاي دوران كودكي است و از زاويه ديد كودك روايت مي شود و يا كودك در آنها نقش مهمي دارد. بيان تلويحي و كتابي، كه درك سطوح زيرين داستان را به عهده مخاطب مي گذارد، از ويژگي هاي اين داستان هاست. " كلاه گيسوي من" و " يال " داستان هايي از اين گونه اند.

وي اضافه كرد : ساختار نمايشي از طريق گفتگوهاي موجز و طبيعي و روان نه تنها مخل روايت نيستند بلكه ساختار خوبي هم به داستان مي دهد. نكته ديگر، جزء نگاري نويسنده است. اما اين جزء نگاري با توجه به كنش داستان روي مي دهد و پرسپكتيو داستاني اين جزء نگاري را مهار مي كند و به گونه اي آنها را به كار مي گيرد كه داستان ها معناي نمادين پيدا مي كنند.

ميرعابديني افزود: نويسنده با بهره گيري از زاويه ديد كودك، مي خواهد معناي از كف رفته و معصوميت تباه شده زندگي را باز يابد و خواننده را وادارد تا در احوال خود انديشه كند اما شخصيت هاي داستان ها در خود مي شكنند و پناهي نمي يابند.

سپس صادق كرميار - نويسنده و منتقد - با بيان اين كه در نگاهي كلي مي توان به دو دريافت از نويسنده و جامعه رسيد گفت: در اينجا با نويسنده اي رو به رو هستيم كه خودش در هر مرحله به رشد مي رسد و اين رشد در آخرين داستان به تكامل مي رسد .

كرميار ادامه داد : دغدغه داستان هاي اوليه كتاب مسايل مربوط به جامعه است . نگاه موذني نگاهي عميق است اما موضوع داستان مساله اكثريت جامعه بوده است.

وي نويسندگان پس از جنگ را دو دسته دانست و گفت : بخش اول عده اي از نويسندگاني هستند كه از خستگي مفرط بعد از جنگ به پوچ گرايي رسيدند و دسته دوم كساني كه به ورطه عرفان گرايي افراطي از نوع هندي و آمريكاي جنوبي افتادند. علي موذني از اين ورطه جان سالم به در برد و نگاهش در داستان ها يك نگاه قدسي است.

وي با تاكيد بر جنبه زباني اثر گفت: موذني از زبان به عنوان يك ابزار استفاده نمي كند بلكه زبان براي او هدف بوده و همه تلاشش را كرده تا زبانش هم شاخصه هاي داستاني داشته باشد و هم حس زيبايي شناسي . نثر هم در اين داستان ها به كمك زبان آمده و نويسنده بهترين استفاده را از آن برده است.

در ادامه نشست، محمدرضا گودرزي به موضوع زاويه ديد نويسنده و ژانر داستان هاي او اشاره كرد و گفت: از مجموع 22 داستان، 14 داستان واقع گراي اجتماعي ، 4 استان فراواقع گرا با منطق و نگرش ديني و 3 داستان بينامتني و يك داستان "شعر به انتظار تو" هم غريب است.

گودرزي از نظر ديدگاه، كانون روايت 15 داستان را دروني - البته گاه ملهم از كانون روايت بيروني - و 7 داستان را نيز حاوي كانون روايت بيروني معرفي كرد.

وي درباره " زمان " در اين داستان ها گفت: زمان گاهي شكسته مي شود مثل داستان " مريم ها " و گاهي خطي است، مثل داستان "قاصدك" . كاركرد زمان در دل روايت نشان مي دهد كه نويسنده اسير اين پيش داوري نشده است. در داستان مدرن لزوما مي بايست زمان شكسته و ذهني شود.