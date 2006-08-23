دكتر سعيد خال : پيام هاي ارتباطي حافظ نسخه شفابخش بشر امروز است

به گزارش مهر، دكتر سعيد خال حافظ پژوه و استاد دانشگاه در بيست و نهمين جلسه علمي پژوهشي دوستداران حافظ ، با بيان اين مطلب افزود : اعتدال يكي از مهم ترين ويژگي ها و از برجسته ترين وجوه انديشه حافظ است و به كارگيري آن در زندگي امروز موجب حل گرفتاري هاي بشر خواهد بود .

اين استاد دانشگاه كه در مركز توسعه مديريت زندگي وابسته به شهرداري تهران سخن مي گفت اضافه كرد : افراط و تفريط هر دو از آفت هاي بزرگ زندگي به شمار مي روند كه در دين ما نيز به پرهيز از آن توصيه شده است .

وي به ارائه چكيده پايان نامه دكتراي خويش در رشته علوم ارتباطات با عنوان " بررسي انديشه هاي سياسي و اجتماعي حافظ از منظر علوم ارتباطات " پرداخت و گفت : دو عنصر مهم علم ارتباطات يعني پيام و مخاطب در ديوان حافظ داراي ويژگي هاي حيرت انگيز و منحصر به فردي است كه در حقيقت راز ماندگاري حافظ را پس از 600 سال اين چنين رقم زده است .

دكتر سعيد خال افزود : پيام حافظ چند وجهي است و حاوي نكات عميق اجتماعي و انساني است كه در عين تنوع ، ساده و همه فهم بوده و مخاطبان زيادي را در بر مي گيرد .

وي ادامه داد: حافظ از طريق تكنيك تغيير پيام و همچنين گستردگي مخاطب بيشترين تاثيرات را بر شيفتگان خود مي گذارد و از همه مهم تر به موضوعات مهم و گسترده اي كه جنبه كاربردي دارد در زندگي انسان ها توجه و نظر دارد و نسبت به مسائل آن بي تفاوت نيست .

به گزارش مهر، در پايان اين نشست دكتر علي رهبر رئيس انجمن فرهنگي ايرانيان مقيم آلمان نيز طي سخناني به بررسي برخي انديشه هاي حافظ و مولانا در عرصه اجتماع و نكات اخلاقي آن براي انسان پرداخت .