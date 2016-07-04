پایان مسابقات ربوکاپ ۲۰۱۶ آلمان/ کسب ۱۳ مقام توسط تیمهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی، رئیس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران افزود: پس از ۳ روز رقابت فشرده و نفسگیر، تیم های ایرانی موفق به کسب ۱۳ مقام در مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۶ آلمان شدند که تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب ۶ مقام به عنوان پرافتخارترین تیم این دوره از مسابقات دست یافت.

وی با اشاره به پایان مسابقات، در خصوص نتایج تیم های ایرانی، گفت: در مسابقات بخش دانش آموزی و در لیگ امدادگر سطح الف تیم کاوش از دبیرستان نقش قلم رتبه دوم انفرادی را کسب کرد. این تیم همچنین عنوان بهترین طراحی سخت افزار را در این لیگ به خود اختصاص داد.

وی افزود: در لیگ امداد فضای مشترک (co-space) دانش آموزی نیز عنوان بهترین ارائه فنی به تیم دبیرستان علامه طباطبائی (دوره اول) رسید.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ کشور ادامه داد: اما در مسابقات بخش بزرگسال یا دانشجویی نیز تیم ربات فوتبالیست سایز کوچک MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قهرمان جهان شد.

به گفته این مقام مسئول، در لیگ ربات شبیه ساز عامل امداد نیز در رقابت اصلی تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب مقام نخست، قهرمانی جهان را از آن خود کرد. تیم دبیرستان فرزانگان تهران در این بخش دوم شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در لیگ ربات شبیه ساز عامل امداد در شاخه توسعه زیر ساخت تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام نخست رسید. این تیم مقام اول بخش رقابت فنی را نیز به خود اختصاص داد.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران گفت: در لیگ امدادگر واقعی تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اختلاف ۸ امتیاز پس از نماینده تایلند، نایب قهرمان شد. این تیم در بخش رقابت فنی به مقام نخست دست یافت.

موسی خانی افزود: در لیگ فوتبالیست انسان نما (بزرگسال) تیم باسط پژوه به مقام نخست دست یافت و تیم دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی تبریز پس از آلمان به مقام سوم رسید. همچنین در لیگ فوتبالیست انسان نما (سایز نوجوان) در بخش رقابت فنی تیم دانشگاه امیرکبیر به مقام نخست این مسابقات رسید.

موسی خانی یادآور شد: این پیروزی های ارزشمند برگ زرین دیگری بر افتخارات پرشمار ایران در عرصه رباتیک جهان بود که در آستانه عید سعید فطر آن را به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت اله هاشمی، دکتر روحانی، دکتر میرزاده و جامعه ی علمی کشور تبریک می گوییم.