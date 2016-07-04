از قهرمانی تا انحلال تیم فوتسال بانوان شهرداری دزفول

خبرگزاری مهر، گروه استانها ـ رویا رجبی: باشگاه ورزشی شهرداری دزفول متشکل از چهار تیم فوتبال، والیبال، بسکتبال و فوتسال ویژه بانوان با سابقه بیش از ۶ سال است که هر چند طی سال های گذشته، مصوبه شورای اسلامی شهر باعث فروش امتیاز دو تیم والیبال لیگ یک و فوتبال لیگ دو شد اما موفقیت های چشمگیر و سراسر افتخار دو تیم باقیمانده باشگاه ورزشی شهرداری دزفول یعنی فوتسال بانوان و بسکتبال آقایان از جمله قهرمانی تیم فوتسال بانوان شهرداری دزفول در مسابقات لیگ دسته اول و صعود آنها برای اولین بار درطول تاریخ ورزش های گروهی شهرستان به لیگ برتر و کسب مقام سوم توسط بسکتبال آقایان، جای خالی نبود دو تیم مذکور را تا حد زیادی پر کرد و باعث شادی و غرور ورزش دوستان دزفولی و ارتقای سطح روحیه و نشاط مردم شد.

پس از کسب مقام سومی بسکتبال آقایان دزفول و قهرمانی فوتسال بانوان شهرداری دزفول در اوج محدودیت ها و در میان تیم های رقیبی که شاید هزینه پوشاک آنها از تمام هزینه های هریک از این دو تیم دزفولی نیز بیشتر بود تصور می شد که مسئولان شهرستان و به ویژه اعضای شورای شهر و شهرداری دزفول که در روز قهرمانی تیم فوتسال بانوان با حضور در جشن به شادی و عکس یادگاری گرفتن پرداختند با جدیت بیشتری در راستای حفظ و نگهداری این تیم بکوشند.

اما گویا برخی ورزش قهرمانی و شور و نشاطی که برای مردم به وجود می آید را بر نتابیدند چرا که این روزها از گوشه و کنار خبر می رسد اعضای شورای شهر دزفول درصدد هستند تا امتیاز این دو تیم بسکتبال و فوتسال را نیز به فروش رسانده و اقدام به انحلال باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری دزفول کنند، خبری که چندین روز است دهان به دهان می چرخد.

فروش امتیاز بسکتبال بی انصافی است

در همین راستا سرپرست تیم بسکتبال شهرداری دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: اگر شورای شهر واقعا قصد فروش امتیاز این تیم را داشته باشد جای تاسف دارد چرا که باشگاه شهرداری متشکل از تعدادی از پیشکسوتان ورزشی بوده که دور هم گردآمدند و زحمت زیادی برای این باشگاه کشیده شده است.

رضا کهزاد می افزاید: از زمان تشکیل، این باشگاه اززیر گروه کشور کار خود را آغار کرد و همواره نیز موفق به کسب مدال شده است بنابراین این نشان دهنده ظرفیت ورزشی دزفول است پس کمال بی انصافی است که عده ای به فکر فروش امتیاز این تیم بسکتبال باشند.

وی تصریح می کند: در چند سال گذشته با تشکیل این تیم های ورزشی شور و هیجان خاصی در سطح شهرستان شکل گرفته بود و روح کشته شهر از نظر ورزشی زنده شده بود. فرهنگ سازی به ورزش هم مربوط می شود بنابراین حفظ و تداوم فعالیت این تیم ها نیز یک نوع فرهنگ سازی برای شهرستان محسوب می شود اما گویا اعضای شورای شهر دزفول به این موضوع توجهی ندارند.

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری دزفول یادآور می شود: طی مدت های گذشته جلساتی در خصوص تصمیم گیری برای تداوم و یا عدم تداوم این تیم برگزار شد اما متاسفانه هیچ کدام از ما عوامل تیم در این جلسات دعوت نشده و حضور نداشتیم و در عوض عده ای در جلسه حضور داشته اند که هیچگونه اطلاعات فنی و درستی از تیم نداشته اند و حال سوال اینجاست که ما در این تیم چکاره هستیم و آیا فقط بازیچه بوده ایم؟

تمرین تیم تعطیل شد

کهزاد با بیان اینکه پس از کسب مقام سومی تا کنون حتی سراغی از ما و بازیکنان تیم گرفته نشده، می گوید: از زمانی که بسکتبال به مقام سوم لیگ یک دست پیدا کرد تاکنون حتی یک جلسه با اعضای این تیم نگذاشته اند که بگویند قصد جمع کردن تیم را دارند چه برسد به تقدیر و تشکر، ضمن اینکه از پایان لیگ تاکنون حتی یک تمرین و دورهمی نیز بین بازیکنان و سرپرست تیم وجود نداشته است.

وی بابیان اینکه به جز حمایت چند تن از عوامل شورا و شهرداری هیچگونه حرکت مثبتی در جهت حمایت از بسکتبال را شاهد نبوده ایم، می افزاید: با آن همه مشکل مالی تیم را به مقام سومی رساندیم و تمام مشکلات را به جان خریدیم . اگر تعصبی در وجودمان نبود بی تفاوت اجازه می دادیم تیم به حاشیه برود چرا که در اواسط لیگ تیم در حال نابودی بود اما بنده و سایر عوامل زحمتکش تیم بسکتبال اجازه چنین چیزی را ندادیم و با زحمت و پیگیری توانستیم تیم را بالا بکشانیم وگرنه ما نیز می توانستیم همانند بقیه بی تفاوت باشیم.

کهزاد با بیان اینکه در حق بنده و سایر عوامل تیم اجحاف زیادی شده اما ما صبوری کرده ایم، عنوان می کند: ما برای شادی مردم شهرستان با این همه کمبود جلو رفتیم چون وجود چنین تیمی حق مردم دزفول است اما اگر مسئولان مربوطه بخواهند حق مردم این شهر را پایمال کنند قطعا ما نیز خیلی حرف ها برای گفتن خواهیم داشت چرا که خیلی حرف های ناشایست پشت سرما زده شد.

تداوم تیم ها در هاله ای از ابهام

سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت فروش امتیاز دو تیم بسکتبال و فوتسال بانوان دزفول، اظهار می کند: طی روزهای گذشته مطابق با جلسه ای که با عوامل هیئت مدیره باشگاه ورزشی شهرداری دزفول داشتیم مصوب شد تا شهردار لایحه ای را درراستای تصمیم گیری برای ادامه حضور این دو تیم به شورای شهر ارائه دهد.

عظیم سرافراز ادامه می دهد: قطعا به محض ارائه این لایحه تصمیم نهایی در خصوص ادامه حضور دوتیم ورزشی مذکور تحت نظر باشگاه ورزشی شهرداری دزفول گرفته شده و اعلام می شود.

سخنگوی شورای شهر دزفول با بیان اینکه شهرداری بدهی های زیادی دارد، عنوان می کند: بنابراین باتوجه به اینکه تیم فوتسال بانوان شهرداری به لیگ برتر راه یافته مستلزم هزینه های زیادی است که از توان ما خارج است.

تلاش برای جذب سرمایه گذار

سرافراز از تلاش برای جذب سرمایه گذار یک میلیارد تومانی برای تیم بسکتبال شهرداری خبر می دهد و می گوید: قصد داریم این موضوع را در شورا مصوب کنیم تا انگیزه خوبی برای تداوم حضور این تیم ورزشی در مسابقات باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه به طور کلی ادامه حضور تیم فوتسال در هاله ای از ابهام است، یادآور می شود: هرچند باید منتظر تصمیم گیری نهایی و نظر سایر اعضای باشگاه و شورا نیز باشیم اما به احتمال فراوان امتیاز این تیم فروخته خواهد شد.

ادامه فعالیت منوط به تصمیم شورا

مدیرعامل باشگاه و شهردار دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: با وجود مشکلات مالی زیاد اما خوشبختانه توانستیم دو تیم بسکتبال و فوتسال شهرداری را به لیگ برتر برسانیم.

محمدرضا کرمی نژاد با بیان اینکه ادامه کار این دو تیم منوط به تصمیم شورای شهر است، می افزاید: تیم بسکتبال پدافند رعد اصفهان پیشنهاد داده که به صورت مشارکتی با ما برای ادامه حضور تیم بسکتبال شهرداری وارد کار شود که ما نیز این پیشنهاد را در قالب لایحه به شورا ارائه خواهیم داد.

وی می گوید: این تیم به دلیل ارتباطش با ارتش پیشنهاد داده که نیرو از جانب آنها باشد و هزینه خوراک، حمل و نقل و مسکن بر عهده ما باشد که تقریبا معادل یک میلیارد تومان است ضمن اینکه تیم پدافند نیز همین میزان هزینه را تقبل می کند که البته این اعتبار صرفا برای نگه داشتن تیم در لیگ برتر است اما در صورتی که هدف ما قهرمانی باشد باید هردو طرف هزینه های بیشتری متقبل شوند.

کرمی نژاد تصریح می کند: تیم فوتسال هزینه زیادی نخواهد داشت و شاید نیازمند ۳۵۰ میلیون تومان باشد اما بهرحال تداوم این تیم در باشگاه و حضور در لیگ برتر به تصمیم شورای شهر بستگی دارد.

وی ادامه می دهد: شهرداری تنها مربوط به آسفالت و سنگ جدول و مسائل عمرانی نیست بلکه مسئله جوانان و ورزشی نیز برای ما اهمیت زیادی دارد بنابراین با توجه به اینکه این دو تیم برای اولین بار است در طول تاریخ ورزش های گروهی شهرستان به لیگ برتر راه یافته اند شایسته است آنها را حفظ کنیم و شادی را به مردم ورزش دوست شهرستان هدیه دهیم.

به گزارش مهر، اگر چنین سرمایه های ارزشمندی در عرصه ورزش در هر شهر و یا استان دیگری بود که با وجود بی مهری ها و کمبودهای فراوان به بزرگترین موفقیت ها دست پیدا کنند قطعا مسئولان آن شهر و استان این تیم ها را روی سر خود حلوا حلوا می کردند اما اینجا گویا در دزفول نبود اعتبار برای عده ای، آخر دنیااست و به دنبال این هستند که این دو تیم سراسر افتخار ورزشی را که هیچگاه دزفول شاهد آن نبوده را به هر صورت ممکن از سر وا کنند.

با این وجود باید گفت ورزش قهرمانی و ملی در دزفول در حال رسیدن به نقطه پایانی خود است و نفس های آخر را می کشد.

واقعیت این است که جمع کثیری از مردم این شهر به ورزش علاقه دارند و از داشتن تیم ورزشی در لیگ برتر کشور احساس مباهات می کنند . بنابراین از شورای شهر دزفول انتظار می رود ضمن احترام به خواست مردم و ورزش دوستان، دزفول را از تیم های لیگ برتری شهرشان که تکرار ناشدنی است محروم نکنند چرا که در صورت علنی شدن تصمیم شورای شهر مبنی بر فروش امتیاز این تیم ها، قطعا نمره منفی دیگری در کارنامه نه چندان درخشان اعضای این دوره از شورای شهر دزفول که عملکرد بعضا ضعیفشان همواره دراین روزها مورد اعتراض شهروندان بوده ثبت می شود.



پذیرفتنی نیست تیم هایی که با افتخار هرچه تمام به مقام قهرمانی رسیده به خاطر مسائل مالی به فروش رسانده شوند. موضوعی که قطعا با یک مدیریت درست می تواند به کسب بودجه و اعتبار تبدیل شود تا بدین ترتیب تیم فوتسال بانوان شهرداری دزفول همچنان با همین عنوان به ادامه فعالیت های خود بپردازد. تیم فوتسالی که بازیکنان آن گویا از همان روز قهرمانی که آغاز خوشی ها بود، احساس رسیدن به «پایان» را لمس کرده بودند که تمام استادیوم را پر کرده بودند از شعار «شهردار تیم را نگه دار» ...

حال باید منتظر ماند و دید که تدبیر شورای اسلامی شهر دزفول و شهردار این شهر برای ادامه فعالیت این دو تیم به چه صورت خواهد بود.