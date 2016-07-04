ارتقاء سطح کیفی و کمی نظارت تصویری بر ترافیک شیراز تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، علیرضا پاک‌فطرت در جلسه مشترک با پلیس راهور، وضعیت کنونی شیراز به لحاظ سطح کیفی اقدامات انجام شده در نظارت تصویری در مقایسه با سایر کلانشهرها را مطلوب دانست و گفت: باید تا پایان امسال در افزایش تعداد دوربین‌های ثبت تخلفات و هم دوربین‌های نظارتی شاهد رشد چشمگیری باشیم.

وی با بیان اینکه شیراز از معدود نقاط متصل به مرکز اعمال قانون ناجا در کشور است خاطرنشان کرد: 50دوربین نظارت تصویری و چندین دوربین سرعت‌سنج دیگر برای شهر خریداری شده و آماده نصب است.

پاک‌فطرت با تأکید بر اینکه قاطعیت و اقتدار پلیس باید حفظ و با مزاحمان نوامیس مردم و برهم زنندگان نظم و آرامش جامعه با جدیت برخورد قاطع شود تصریح کرد: برخی مواقع بانوان برای عبور از کنار خیابان آرامش ندارند.

وی با بیان اینکه برخی تقاطع‌های شیراز به بلندگو مجهز می‌شوند، عنوان کرد: شهروندان باید حضور پلیس را در هر لحظه احساس کنند هرچند حضور فیزیکی لازم نیست و شهر از مرکز کنترل ترافیک در حال رصد شدن است.

شهردار شیراز بیان کرد: افرادی که علیه دستگاه‌های مسئول طومار تهیه می‌کنند همان‌هایی هستند که پیاده‌روهای شهر را مسدود کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند شهرداری و پلیس طرح‌های ترافیکی را اجرا کنند و موضوعات را احساسی می‌کنند.

پاک‌فطرت با تاکید بر اینکه اعمال قانون حتمی است اظهار داشت: وجود دوربین‌ها در سطح شهر به منظور اعمال قانون باید فرهنگ‌سازی شوند.

وی با بیان اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح شهر علاوه بر اینکه منظر شهری را زیباتر می‌کند سبب تضمین امنیت می‌شود، افزود: محصول تلاش‌ها باید کاهش تصادفات جرحی و فوتی و نظم در تردد خودروها باشد.

شهردار شیراز با تاکید بر حذف یا ایمن‌سازی دوربرگردان‌ها خاطرنشان کرد: دوربرگردان‌های غیرهمسطح در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز قرار دارد.

پاک‌فطرت همچنین بر لزوم جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به شهر تاکید کرد و گفت: بهره‌برداری از کنارگذر شرق و ایجاد مکان‌هایی برای پارک خودروها در مبادی ورودی شهر در اولویت قرار دارد و در این زمینه هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف مانند اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها و راه و شهرسازی انجام شده است.

سرهنگ مصطفی عباسی رئیس پلیس راهور استان فارس نیز در این جلسه از کاهش چشمگیر تخلفات راهنمایی و رانندگی در محدوده محل نصب دوربین‌های ثبت تخلف ابراز خرسندی کرد.

سرهنگ کسری سیروسی رئیس پلیس راه شمال استان فارس نیز با اشاره به اینکه دوربین‌های نظارت سبب برقراری عدالت در اعمال قانون شده، گفت: ایمنی کمربندی شیراز باید افزایش یابد و در این راستا فرهنگ‌سازی و آموزش موثر است اما قاطعیت در اعمال قانون در کنار تمام فشارهایی که بر پلیس روا داشته می شود، لازم است.

سرهنگ موسوی رئیس پلیس راهور شیراز نیز در این جلسه بیان کرد: طرح‌های عمرانی ترافیکی شهرداری شیراز تاثیرگذار بوده است که جای قدردانی دارد.