به گزارش خبرنگار مهر، عنوان کتاب از نام نخستین داستان کوتاه این مجموعه گرفته شده؛ داستانی که از یکی از آجیل فروشی‌های شهر شروع می‌شود و در نهایت پشت درهای بسته همان مغازه هم پایان پیدا می‌کند.

محسن چینی‌فروشان در مجموعه «مغازه‌دار» با زبانی ساده به طرح مسایل و ارزش‌های اخلاقی پرداخته است. «هاکوپ» هم، عنوان داستان دیگری از این مجموعه است که از وداع خانواده‌ای با پدرشان می‌گوید. مردی که تازه درگذشته و در واپسین لحظات ترک این دنیای خاکی درانتظار سوغاتی از سرزمینی دور است. نویسنده در این داستان، روایتی زیبا از دفن یک مسیحی خادم امام حسن(ع) با تربت کربلا را روایت می‌کند

«گل ختمی، مهدی غیرتی، بابا؟، شوک، خدمتکار، شقایق و پهلوون هم عنوان داستان‌های دیگر این مجموعه است که همه آنها بن‌مایه‌های اجتماعی دارند. داستان‌هایی که هر یک از آنها به گونه‌ای با اعتقادات دینی مردم ایران زمین گره خورده‌اند.

مجموعه داستان‌های کوتاه محسن چینی‌فروشان با عنوان «مغازه‌دار» جزو کتاب‌های معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش است. انتشارات قدیانی، این کتاب را در شمارگان ۳۳۰۰نسخه و به قیمت ۵ هزار تومان در نوبت چاپ دوم منتشر کرده است.