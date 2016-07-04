آمریکا با تمام ابزارش در خلیج فارس به ذلت کشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو یکشنبه‌شب در آئین معرفی فرمانده جدید پادگان امام سجاد (ع)نیروی دریایی سپاه در شهر برازجان اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمات وسیعی را به مردم ارائه می‌کند و خدمت در این نهاد مقدس دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی است.

وی به توانمندی‌های بالای سپاه در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: نیروی دریایی سپاه همواره در حال طی کردن مسیر توسعه و پیشرفت است و به دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه توانمندی نظامی و موشکی دست یافته است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: توسعه اقتدار نظامی ایران همچنان ادامه دارد و این توانمندی‌های باعث افزایش توان بازدارنگی جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی با اشاره به اینکه نیروی دریایی سپاه اشرافیت کاملی بر خلیج فارس و منطقه دارد، بیان کرد: اقتدار دریایی ما به‌گونه‌ای است که آمریکا را با تمام ابزارش در منطقه خلیج فارس به ذلت کشیده است.

سردار رزمجو با اشاره به افایش قدرت موشکی ایران تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه برای هر گونه از تهدیدات دشمنان دارای نیروهای متخصص و امکانات و تجهیزات متناسب است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: برای اهداف ثابت و متحرک و در نقاط مختلف نزدیک و دور دارای انواع موشک‌ها هستیم و این موضوع باعث افزایش توان بازدارندگی ما شده است.

سپاه دژی مستحکم در مقابل دشمنان است

امام جمعه برازجان نیز در این نشست اظهار داشت: ماه مبارک رمضانی ماهی پر از برکت است و امیدواریم همه ما توانسته باشیم از این ماه پربرکت استفاده لازم را برده باشیم و از زمان باقی‌مانده نیز به خوبی بهره ببریم.

حجت الاسلام حسن مصلح اضافه کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقشی بسیار مهم ایفا کرده است و در عرصه‌های مختلف شاهد نقش‌آفرینی سپاه هستیم.

وی با بیان اینکه سپاه دژی مستحکم در مقابل دشمنان است، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با افزایش توانمندی و اقتدار خود توانسته به خوبی در مقابل دشمنان ایستادگی کند و این مسیر پیشرفت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین ضمن تقدیر از خدمات سردار عبدالرضا وجدیان، ناو سالاریکم سید محمود جعفری به عنوان سرپرست پادگان آموزشی امام سجاد در شهر برازجان معرفی شد.