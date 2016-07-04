به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حجت‎الاسلام سید کاظم علم‌الهدی‌، برادر آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، فردا سه‌شنبه در مشهد تشییع می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح فردا سه‌شنبه، از مقابل مهدیه مشهد به طرف حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

دفتر آیت الله علم الهدی نیز ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت حجت‌الاسلام آقای حاج سید کاظم علم الهدی(ره) اخوی بزرگ آیت الله علم الهدی، در پیامی از مردم غیور استان و مشهد برای شرکت در مراسم تشییع این عالم بزرگوار دعوت کرد.

گفتن‍ی است حجت‌الاسلام‌ سید کاظم علم‌الهدی برادر بزرگ‌تر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام‌جمعه مشهد،‌ بامداد امروز پس ازتحمل یک دوره بیماری در بیمارستان رضوی مشهد دار فانی را وداع گفت.