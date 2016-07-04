تیم فوتسال منتخب داوران کشور برابر تیم ملی هنرمندان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دوستانه فوتسال بین تیم ملی هنرمندان و تیم فوتسال منتخب داوران لیگ برتر فوتبال کشور دوشنبه شب در قم برگزار شد و با برتری تیم داوران همراه بود.

در این مسابقه که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد تیم فوتسال داوران لیگ برتر موفق شد با نتیجه ۸ بر ۳ برابر تیم ملی هنرمندان به پیروزی برسد.

این دیدار به مناسبت بزرگداشت مرحوم منصور صفایی از داوران پیشکسوت فوتبال استان قم برگزار شد که در حاشیه این بازی از خانواده شهید مدافع حرم شهید مهدی طهماسبی نیز تقدیر به عمل آمد.

در این دیدار در ترکیب تیم داوران لیگ برتر چهره‌های نامداری چون تورج حق وردی و علیرضا فغانی و نیز علی صفایی داور قمی لیگ برتر فوتبال به میدان رفتند و در ترکیب تیم هنرمندان تیم نفراتی چون اصغر همت و چند چهره تلویزیونی و سینمایی حضور داشتند.

محمدرضا مهدوی مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال و تیم ملی کشورمان نیز در این مسابقه با پیراهن تیم ملی هنرمندان به میدان رفت ضمن اینکه آمادگی بالای بدنی داوران و کیفیت بالای بازی آن‌ها جالب توجه بود.

پیش از آغاز این مسابقه، بازیکنان دو تیم به شهدای مدافع حرم و نیز منصور صفایی داور فقید فوتبال قم و پدر علی صفایی داور قمی لیگ برتر ادای احترام کردند.