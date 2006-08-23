مبادا پيروزي لبنان ما را از آينده غافل كند/ ما به عنوان هدف طرح خاورميانه جديد بايد آمادگي مقابله داشته باشيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي اكبر ولايتي صبح امروز در همايش "زنان، مساجد و اجتماع " كه در محل حسينه ارشاد برگزار شد، با تشريح سابقه تاريخي اعلام طرح خاورميانه بزرگ يا جديد از سوي آمريكا اظهار داشت: اگر تحليل واقعي از اين نامگذاري نداشته باشيم، در ارزيابي اقدامات آمريكايي ها و متحدان آن در منطقه با مشكل مواجه خواهيم شد.

وي با بيان اينكه پس از جنگ هاي اول و دوم جهاني و جنگ سرد، فاتحان اين جنگ ها هر كدام تعريف جديدي بر اساس منافع خود از دنيا ارائه كردند ، افزود: فاتحان جنگ درصدد ايجاد شكل جديدي از كشورها در دنيا بودند و اين خاصيت قرن جديد است زيرا در گذشته كشورها در حمله به يكديگر خاك آن كشور را تصرف مي كردند اما در عصر جديد "صحنه بين الملل" معني پيدا كرده و از حيثيت حقوقي مجزا از تك تك كشورها برخوردار است.

ولايتي با اشاره به تاسيس جامعه ملل و سازمان ملل متحد پس از پايان جنگ هاي اول و دوم جهاني تصريح كرد: پس از جنگ سرد نيز رئيس جمهور آمريكا با طرح نظم نوين جهاني مشروحيت سازمان ملل متحد را زير سئوال برد به طوري كه نظم نوين جهاني سخني مترادف با تشكيل سازماني جديد بود، از همان اعتبار سازمان ملل و دبير كل آن روز به روز كاسته شده و مصوبات شوراي امنيت نفوذ سابق را ندارد.

وي خاطرنشان كرد: سيستم هاي بين المللي جديد به عنوان جايگزين سازمان ملل جاي گرفته است.

مشاوربين الملل مقام معظم رهبري گفت: كلمه "خاور" نسبت به افق جغرافيايي انگليس به ديگر كشورها است و معناي تعريف ژئوپولوتيك ايران و ساير مناطق جهان براساس تصميم گيري هاي انگليس بوده است از جمله خاور ميانه، خاور دور و خاور نزديك.

ولايتي با بيان اينكه پس از جنگ سرد و شكست اردوگاه كومونيست، آمريكايي ها فروپاشي كمونيست را در نتيجه تلاش خود دانستند، افزود: در اوايل قرن بيست بوش پدر در يكي از سخنراني هاي خود از نظم نوين جهاني نام برد كه آمريكايي ها خود را سردمدار آن مي دانستند همان طور كه پس از جنگ اول جهاني انگليسي ها براي خاورميانه طرحي جديد تعريف كردند و نقشه جغرافيايي مطابق منافع خود ترسيم كردند و كشورها را تقسيم نمودند. امروز هم آمريكايي ها مي خواهند در خاور ميانه يك تعريف جديد ارائه دهند كه اين تعريف مستلزم تغيير نقشه خاور ميانه است.

ولايتي افزود: از جمله قصد دارند خاور ميانه را براساس مذاهب و قوميت ها ترسيم كنند به عنوان مثال، تاسيس كردستان مستقل در شمال عراق يا جنگ تصنعي شيعه و سني در عراق از جمله اين برنامه هاست تا آن را به سه منطقه شيعه، سني و كردستان تقسيم كنند.

وي گفت: چنين خوابي را براي ايران هم ديده اند از جمله نا آرامي هاي خوزستان و تحريكات آذربايجان در راستاي طرح مورد نظر آنان است.

ولايتي به جنگ لبنان به بهانه گروگان گيري دو سرباز اسرائيلي اشاره كرد و تصريح كرد: آنان لبنان را به عنوان نقاط كليدي در خاور ميانه در نظر گرفته اند و اين طور نيست كه گروگان گيري دو سرباز علت شروع اين جنگ باشد، نمونه اين گروگان گيري ها پيش از اين هم از هر دو طرف مشاهده شده بود. پيش از اين گروگان گيري اسرائيل مانور هاي نظامي با جهت گيري اشغال لبنان در شمال فلسطين انجام داده بود كه در اين ميان حزب الله ابتكار عمل را در دست گرفت.

وزير اسبق خارجه جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه پس از گذشت 10 روز از جنگ، اسرائيلي ها به برقراري آتش بس تمايل داشتند و اين وزير امور خارجه آمريكا بود كه با برقراري آتش بس مخالفت كرد، اظهار داشت: رايس اعلام كرد اگر جنگ تمام شود خاور ميانه به همين شكل خواهد ماند در حالي كه ما طالب خاورميانه جديد هستيم و اين يعني انهدام حزب الله زيرا حزب الله نقطه مقاومت كشورهايي است كه در مقابل اسرائيل ايستاده اند.

وي گفت: آنان مي دانند تا زماني كه حزب الله در جنوب لبنان است، اسرائيل نمي تواند دست از پا خطا كند بنابر اين از همان ابتدا خواستند اين مانع را از ميان بردارند اما ما شكست اين طرح را شاهد بوديم.

ولايتي با اشاره به اشغال ايران در جنگ هاي اول و دوم جهاني با وجوداعلام بي طرفي ايران تصريح كرد: آثار و تبعات جنگ اول و دوم جهاني دامن ما را گرفت، ما در جنگ سرد نيز با بيان شعار نه شرقي نه غربي اعلام بي طرفي كرديم و حال كه جنگ سرد تمام شده در طرح خاورميانه جديد نيز قرار است طرح آمريكايي ها دامنگير ما شود.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد با بيداري جهان اسلام و ايستادگي در برابر زياده خواهي آمريكايي ها، نبايد گذاشت اين بار نيز خواب آنان تعبير نشود.

ولايتي تصريح كرد: خوشحالي ما از پيروزي لبنان نبايد باعث غفلت ما نسبت به آينده شود. زيرا معلوم نيست آينده پيچيده تر از گذشته نباشد ما به عنوان هدف هاي طرح خاور ميانه جديد در همه حال بايد آمادگي مقابله با اين هدف را داشته باشيم.