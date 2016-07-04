به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی دانشگاه خوارزمی با حضور نمایندگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، دانشگاه خوارزمی، پایلوت مباحث نظری اقتصاد مقاومتی کشور شد. همچنین مقرر شد، دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده اقتصاد مقاومتی را تاسیس کند.

از این رو دانشگاه خوارزمی، مباحث گفتمان سازی، آموزش، پژوهش در این عرصه و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم را پی خواهد گرفت.

همچنین دانشگاه خوارزمی، مسئولیت ارزیابی دوره‌ای میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور و دستگاه های اجرایی را بر عهده خواهد گرفت.