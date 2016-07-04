جلسه نکونام با تاج و ساکت برای حضور در تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در خصوص همکاری جواد نکونام با تیم ملی فوتبال ایران، گفت: پیش از این هم سرمربی تیم ملی درخواست حضور نکونام در کادر فنی این تیم را ارائه کرده بود که ارزیابی رئیس فدراسیون و بنده نیز از این انتخاب مثبت است.

وی تاکید کرد: در آینده ای نزدیک و به جهت مذاکره نهایی برای همکاری جواد نکونام برای حضور به عنوان یکی از اعضای کادر فنی این تیم، جلسه ای با حضور رئیس فدراسیون، بنده و نکونام برگزار می شود تا این موضوع عملیاتی و اجرا شود و نتایج آن در خصوص حضور وی به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی اعلام می شود.