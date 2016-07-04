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۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

کاپیتان پیشین دستیار کی‌روش می‌شود؛

جلسه نکونام با تاج و ساکت برای حضور در تیم ملی فوتبال

جلسه نکونام با تاج و ساکت برای حضور در تیم ملی فوتبال

مدیر تیم های ملی فوتبال ایران از برگزاری جلسه‌ای با حضور مهدی تاج و جواد نکونام برای حضور کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران روی نیمکت این تیم به عنوان دستیار جدید کارلوس کی‌روش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در خصوص همکاری جواد نکونام با تیم ملی فوتبال ایران، گفت: پیش از این هم سرمربی تیم ملی درخواست حضور نکونام در کادر فنی این تیم را ارائه کرده بود که ارزیابی رئیس فدراسیون و بنده نیز از این انتخاب مثبت است.

 وی تاکید کرد: در آینده ای نزدیک و به جهت مذاکره نهایی برای همکاری جواد نکونام برای حضور به عنوان یکی از اعضای کادر فنی این تیم، جلسه ای  با حضور رئیس فدراسیون، بنده و نکونام برگزار می شود تا این موضوع عملیاتی و اجرا شود و نتایج آن در خصوص حضور وی به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی اعلام می شود.

کد مطلب 3703175

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