وجود ۱۳هزار زندانی در خوزستان/ستاد دیه تسهیلات و اشتغال فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، فرهاد افشارنیا در بیست و پنجمین همایش جشن گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد که شامگاه گذشته در تالار سازمان آب و برق استان برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه تشکیل ستاد دیه، آزادسازی محکومین غیرعمدی و افرادی است که از پرداخت جرایم و تعهدات مالی خود ناتوان هستند.

وی افزود: این افراد بدون هیچ تعمد و یا قصد قبلی در ارتکاب جرم و به دلیل شرایط اجتماعی و یا نوسانات اقتصادی گرفتار زندان شده اند و ستاد دیه موظف است زمینه آزادی آنان را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این‌که گلریزان برای کمک به نیازمندان از جایگاه ویژه ای در فرهنگ دینی برخوردار است، تصریح کرد: در زندگی ائمه اطهار مشاهده می کنیم که امام حسن(ع) در سه دوره، تمام دارایی خود را در جهت کمک به نیازمندان انفاق می کند.

وی ادامه داد: کمک به فقرا و نیازمندان در آموزه‌های دینی ما بسیار مورد تاکید است و در این خصوص از لحاظ آموزه‌های اخلاقی و معارف دینی در غنای کامل هستیم. همچنین رهبر انقلاب الگویی دیگر در این خصوص هستند و نخسیتن نفری هستند که در گلریزان کمک خود را ارایه می‌دهند.

افشارنیا گفت: امید است این‌گونه جشن‌ها موجب خیر در جامعه شود و امیدواریم این جشن با مساعدت‌های خیرین تاثیر به سزایی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی داشته باشد.

۶ درصد، محکومین جرایم غیرعمد

وی عنوان کرد: متاسفانه خوزستان از جمله استان‌هایی به شمار می‌رود که زندان‌های آن بیشترین تعداد را در تمام کشور دارد. در حال حاضر نزدیک به ۱۳ هزار نفر در زندان‌های استان به سر می‌برند. همچنین در کشور ۲۱۳ هزار زندانی وجود دارد که ۶ درصد این تعداد، محکومین جرایم غیرعمد هستند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در کشور دو هزار زندانی محکوم مالی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه وجود دارد. همچنین دو هزار نفر محکومین دیه‌های تصادفی و هفت هزار نفر محکومین مالی در زندان‌های کشور به سر می‌برند.

افشارنیا عنوان کرد: در خوزستان نیز ۴۷۸ نفر به دلیل محکومیت مالی و جرایم غیرعمد در زندان در حال سپری کردن محکومیت خود هستند و قطعا با پرداخت جرایم، این افراد آزاد خواهند شد.

وی افزود: میزان جرایم و بدهی این افراد ۱۴۰ میلیارد ریال است که بیشترین میزان جریمه در جرایم غیرعمد مربوط به یک زندانی است که به چهار میلیارد ریال دیه غیرعمد محکوم است و در محکومیت مالی نیز بیشترین میزان به یک زندانی با ۶ میلیارد ریال مربوط می‌شود.

لزوم اصلاح قوانین

افشارنیا ادامه داد: باید بپذیریم که ماندگاری این افراد در زندان هیچ تاثیری در وضعیت مالی آنان ایجاد نمی‌کند بلکه به دلیل عقب افتادن از کسب و کار نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند. ستاد دیه باید تسهیلات بلندمدت و با درصد سود کم و از سوی دیگر زمینه اشتغال برای این افراد فراهم کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در خوزستان تعداد افرادی که شامل رای باز می‌شوند نسبت به دیگر استان ها کمتر است. در این نوع محکومیت، افراد در طول روز مشغول کسب و کار هستند و شب را در زندان به سر می‌برند و باید در دادگاه‌های خوزستان محکومیت های رای باز افزایش یابد.

وی با بیان این که کشور ایران بیشترین تعداد زندانی را در بین کشورهای اسلامی دارد، عنوان کرد: این تعداد زندانی، زیبنده نظام اسلامی نیست. رهبر انقلاب گفتند که نباید فردی به دلیل دو میلیون تومان بدهی راهی زندان شود. بنابراین باید قوانین و سازوکارها اصلاح و راهکارهایی پیدا شود که کمتر کسی راهی زندان شود.