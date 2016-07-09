یورو و یک کلاس آموزشی/ از دعوای مربیان باشگاهی و ملی خبری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال یورو در جریان است و دنیا از دیدارهای زیبای قاره برتر در فوتبال لذت می‌برد اما آنچه به درد فوتبال ایران می‌خورد بسیار بیشتر از مسائل تاکتیکی و فنی است می‌توان بحث‌های مدیریتی را هم دنبال کرد و برخی پرسش‌ها که این روزها در فوتبال ایران وجود دارد را پاسخ گفت.

پرسشی مثل پرسش برانکوی امروز و قلعه نویی چهار سال قبل در دعوا و کشمکش با کی روش بر سر ملی پوشان حرف های بی پایانی داشتند.

بایرن مونیخ را رصد می کنیم؛ آنها شش ملی پوش آلمانی دارند، از بواتنگ گرفته تا نویر، باداشتوبر، شوان اشتایگر، مولر و گوتسه. این تیم دو سه بازیکن غیر آلمانی هم دارد که در تیم های ملی دیگر بازی می کنند.

بورسیا دورتموند هم بازیکنان زیادی در تیم ملی آلمان دارد. آنها چهار بازیکن در تیم ملی آلمان دارند. در تیم ملی فرانسه هم چند بازیکن از رئال مادرید و آرسنال و بایرن مونیخ حضور دارند.

آمار تصادفی را ادامه می‌دهیم، بارسلونا هفت بازیکن غیر اسپانیایی که اروپایی هستند دارد که چهار بازیکن آن در تیم‌های ملی حاضر در یورو به میدان رفتند از ترکیه بگیرید تا برسید به کرواسی.

این تیم پنج بازیکن اسپانیای هم در تیم ملی اسپانیا دارد. از بوسکتس و پیکه و بارترا و آلبا گرفته تا اینیستا. در واقع این تیم ۹ ملی پوش در یورو داشته است. این را هم در نظر داشته باشید که لالیگا در تاریخ ۲۱ مرداد استارت می خورد. بوندس لیگا هم از تاریخ ۲۶ مرداد شروع می شود.

در حقیقت از پایان یورو تا شروع لیگ کشورهای اروپایی کمتر از یک ماه زمان باقی است که حتی بدنسازی ۵۲ روزه مرسوم را هم از باشگاه ها می گیرد. با این وجود باشگاه ها نه اعتراضی دارند و نه بحثی. این در حالی است که خود این باشگاه ها بعضا از منظر امکانات و تعالیم و داعیه مربیانشان از تیم های ملی بزرگ ترند.

آنها در کمتر از یک ماه بازیکنان را برای بازی در لیگ های بسیار سنگین آماده می کنند و البته خوب هم جلو می روند.

این مقایسه البته اشکالاتی هم دارد به عنوان مثال می توان گفت که دعوای امروز برانکو و آن روزهای قلعه نویی با کی روش نه برای رقابت های رسمی که برای اردوی تدارکاتی است اما با این وجود این را نوشتیم تا بدانیم در سطح قهرمانی جهان برای باشگاه های دنیا، آنها در کمتر از یک ماه پس از بزرگترین مسابقات دنیا بازیکن را برای قهرمانی در معتبرترین باشگاه های دنیا آماده می کنند. اینجا اما ما بر سر چند روز ناقابل چانه می زنیم.